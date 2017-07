Selami kritika Bashës: Hoqe deputeten më aktive pas Berishës

Kandidati për kryetar të Partisë Demokratike, Eduard Selami i ftuar në studion e “Arena” në Ora News tha se nuk besonte tek sabotazhi i demokratëve në zgjedhjet e përgjithshme dhe se ishte Basha ai që përjashtoi dhe nuk përafroi figurat e PD-së.

Selami tha se Jozefina Topalli ishte deputetja më aktive pas Berishës në Parlament dhe sërish mbeti jashtë listave.

Pjesë nga deklarata:

Selami: Jo nuk është sabotuar. Është përgjegjësia e liderit që të tërheqë dhe të kërkojë bashkëpunimin e tyre. Për më tepër, mënyra si u bë ishte jo e këndshme. Edhe në qoftë se ti nuk do që të mos e kesh për shembull zonjën Topalli, e cila ka qenë mjaft aktive, në qoftë se mua më bëhet vërejtje me të drejtë se nuk kam qenë aktiv, nëse ka pasur deputet më aktiv aty pas Sali Berishës, ka qenë zonja Topalli.

Kush është kriteri i heqjes? Që po të kritikon! A nuk mund ta marrësh dhe t’i thuash se për këto e për këto arsye nuk do të jesh në listë që ti nuk e ke as në kompetencë. Kjo është e Këshillit Kombëtar. A reaguan ata në mënyrën time? Jo nuk e rekomandoj. Nuk mendoj që ishte një sabotim i qëllimshëm. Nuk mendoj që as zj Topalli dhe as zt.Patozi që po më sulmojnë. Nuk po them që Basha ik, se atë e ka vendosur popull. Po e mbajte, mbaje. Me inat me popullin nuk hahet në demokraci. Edhe Basha do të ketë vendin e tij kur të jem nesër kryetar. Koncepti i lidershipit të tij është i dështuar.