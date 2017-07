Humbet 0-3 edhe në ndeshjen e dytë, eliminohet Tirana

Tirana humbet 0-3 ndeshjen e dytë me Maccabin e Tel Avivit dhe eliminohet me rezultatin e përgjithshëm 0-5 që në raundin e parë të Europa Leagues. Bardheblutë treguan një nivel të kënaqshëm gjatë 45 minutave të parë, por kartoni i kuq i marrë nga Sentamu në në fund të pjesës së parë ndryshoi krejtësisht rrjedhën e lojës. Në superioritet numerik por edhe me lojtarë shumë më cilësore Maccabi i Telavivit e gjeti tri herë rrugën e rrjetës në pjesën e dytë.

Tirana jep shkëndijën e parë në këtë sfidë në minutën e tretë, por Sentamu që i shpëton mbrojtjes godet jashtë. Kundërpërgjigjjet Maccabi me Golassan në minutën e 6-të, por pret në dy kohë Ilion Lika.

Tregon klasin e tij në të 12 Merveil, por reagon në pozicion Rajkovic.

I vëmendshëm Lika në të 41-ën pas lëvizjes së Davidzadas, që erdhi pas shpinës së mbrojtjes.

Tirana merr një goditje të rëndë në minutën e 44 katërt kur gjyqtari ndërpret lojën dhe ndëshkon me karton të kuq sulmuesin Sentamu. Protestojnë bardheblutë, por kryesori Szabo i konsultuar me ndihmësit e tij është i prerë në këtë vendim. Pamjet e përsëritura tregojnë qartë veprimin antisportiv të sulmuesit të Tiranës.

Pjesa e parë mbyllet me një moment të rrezikshëm në zonën e Tiranës, por Atzili nuk koordinohet si duhet në goditje.

Pjesa e dytë nis me një slalom të Merveil që nuk momentin e fundit gabon shënjestrën.

Mbyllet cdo shpresë e Tiranës për një përmbysje të mundshme në minutën e 50-të, kur Schoenfield devijoi drejt rrjetës një krosim nga e djathta.

Atzili në të 55 -ën vë sërish në provë Ilion Likën me një goditje diagonale brenda zonës. Tiranës i vjen në ndihmë shtylla në të 61-ën pas goditjes së Cohen. Bie disi ritmi në minutat në vazhdim, me trajnerët e të dyja skuadra që bëjnë zëvendësishme të shumta. Në radhët e Tiranës Deliaj merr vendin e Qilimit, ndërsa i riu Berisha ul në stol brazilianin Wellyson.

Sapo u kryhet zëvendësimi i dytë i Tiranës gabon rëndë Hoxhallari në qendër të mbrojtjes duke i dhënë mundësi sulmuesit Itzhakit që të shënonte golin e dytë për Maccabin e Tel Avivit.

Lika shmang golin e tretë në të 83-ën, por nuk mund të bëntë asgjë 3 minuta më vonë kur Rikan realizoi të tretin dhe të fundit për këtë sfidë, që sanksionoi eliminimin e Tiranës që në raundin e parë të Europa Leagues.