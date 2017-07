Vettingu, pas gjyqtarëve dhe prokurorëve vjen rradha e politikanëve…

Nga Spartak Ngjela

Filloi kontrolli i gjytarëve dhe prokurorëve.

Ka katër ditë që specialistë shqiptarë dhe të huaj kanë filluar me intesitet punën për kontrollin e pasurisë së tyre.

l.

Ka katër ditë që ka nisur puna për kontrollin e pasurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Një kontroll profesional i imët dhe radikal ka filluar kundrejt tyre, dhe me intesitetet të lartë në lidhje me pasurinë.

Këta do të kontrollohen sipas këtij rendi:

Kur e ka mbaruar shkollën e lartë gjyqtari dhe prokurori;

Kur janë martuar;

Sa pasuri ka pasur gjyqtari dhe prokurori në ditën që ka filluar punën si gjyqtar ose si prokuror.

Çfarë pasurie ka pasur çifti ditën e martesës.

Çfarë pasurie kanë këta tani;

Çfarë pasurie kanë pasur njerëzit e afërt që janë fis me gjyqtarin dhe prokurorin përpara se këta të jenë bërë gjyqtarë apo promurorë;

Çfarë pasurie kanë sot të afërmit e gjyqtarit dhe të prokurorit.

Gjithçka do të ecë me një metodë të lartë profesionale dhe shumë shpejt shqiptarët do të shohin rezultatet e para.

Kjo tregon se Reforma filloi implementimin e saj. Asnjë nuk do të shpëtojë nga kontrolli i imët profesional; dhe kjo sigurisht që është një fitore e madhe e shqiptarëve në luftën e tyre për dinjitet kombëtar dhe për dinjitet individual.

Historia jonë e degraduar nga korrupsioni filloi të flasë sipas ligjit, më në fund, dhe asnjë i korruptuar nuk do të mund të shpëtojë.

ll.

Menjëherë pas kontrollit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve do të nisë puna për kontrollin e politikanëve të rangjeve të larta që kanë alternuar pushtetet me gjyqtarët për mosndëshkim.

Gjithçka tani erdhi në fund: shqiptarët do të fillojnë të shpresojnë realisht për jetën e rë. Kurse zvarritja që i bëri kësaj çështjeje grupi i Berishës sigurisht që do të konsiderohet si një turp historik.

Zbatimi i kushtetutës dhe ligjeve të Reformës, nuk kanë më asnjë pengesë. Dhe gjithçka do të jetë transparente dhe e gjykuar me drejtësi.