Selami tregon takimin me Berishën: I thashë, nuk më vjen keq që mbështet Bashën

Eduard Selami ka treguar disa nga detajet e takimit që ka patur me ish liderin e demokratëve Sali Berisha si dhe ka folur sikur të ishte kryetari i ardhshëm i selisë blu.

I ftuar në emisionin Studio e Hapur, Selami ka deklaruar se i ka thënë hapur Berishës që nuk ndjen keqardhjes se ai mbështet kandidaturën e Lulzim Bashës në krye të PD-së. Kjo pasi sipas tij, Berisha ka deklaruar se do të qëndrojë neutral gjatë gjithë këtij muaji, deri më datën 22 korrik, kur do të zgjidhet kryetari i ri i partisë.

“Berisha më tha që do të jem neutral, ndërsa unë i thashë që është e drejta e tij që të preferojë zotin Basha dhe i thashë që edhe nëse e deklaron, për mua nuk përbën problem. Unë nuk do ta përdor si alibi pas garës.”-tha Selami.

Por nga ana tjetër, Selami ka folur edhe sikur të ishte kryetari i demokratëve, duke thënë se ai kurrsesi nuk planifikon “eleminimin simbolik” të Berishës, pasi ai është një ndër figurat më të respektueshme Brenda partisë dhe gjykimi I tij është për tu vlerësuar. Por, për Eduard Selamin kryetar të PD-së, vendimet do të merren vetëm nga drejtuesi dhe strukturat më të rëndësishme të partisë.

“Kur unë të jem kryetar, zoti Berisha do të jetë një pjesë e rëndësishme e konsultimit tim me të. Vendimet do të merren nga strukturat, nga Këshilli Kombëtar, por unë do të konsultohem me të. Diskutuam si të dalim nga ky problem, s’ka demokrat që nuk është shqetësuar”, deklaroi Selami.