E akuzuan si kandidat të blerë e “Maqo Lakrori”/ Selami i përgjigjet Patozit e Topallit

Disa ditë më parë Jozefina Topalli do të shprehej se Eduard Selami nuk është një kandidaturë e vërtetë në betejën e 22 korrikut për postin e kreut të PD-së.

Të njëjtin gjykim do të shprehte edhe Astrit Patozi i cili këtë të martë e ka krahasuar Selamin me kandidatin e dikurshëm në PS, Maqo Lakrorin, në garën që ky i fundit bëri kundër Edi Ramës për postin e kryetarit.

Për këto akuza është përgjigjur këtë mbrëmje vetë Eduard Selami. I ftuar në emisionin Studio e Hapur, Selami është shprehur se ndan shqetësimet e ty ish deputetëve, por jo rrugët që ata kanë zgjedhur. Sipas Selamit, gara për drejtimin e PD-së do të ishte akoma më e mirë nëse Topalli e Patozi do të kishin hedhur një hap përpara për të kandiduar.

“Kanë të drejtën e tyre. E kam thënë dhe e përsëris, unë ndaj shqetësimet e tyre. Ja kam dhënë opërgjgijen, e kanë gabim. Jam aty për të pasqyruar platformën time. Ata kanë të drejtë të kandidojnë. Nëse zonja Topalli dhe zoti Patozi do të ishin në garë, unë them se gara do të ishte më e mirë.”- shpreh Selami.

A ju kërkoi zoti Patozi që të tërhiqeshit nga gara?

Selami: E vërtetë.

Cfarë I thatë?

Selami: Ndaj shqetësimet por jo rrugën e tij.

Jeni aty si Maqo Lakrori për ti dhënë fitoren Lulzim Bashës, kështu ui shpreh Patozi…

Selami: Këto janë teprime të panevojshme, kam respect për të, por këto janë teprime emocionale.