Flet kryetarja e LSI Kryemadhi: Ne jemi ata që do të çojmë për “skrap” qeverinë e krimit!

Monika Kryemadhi ka folur për herë të parë si kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, fill pas votës unanime që mori në Konventën Zgjedhore të LSI-së.

Kryemadhi është shprehur se shqiptarët që votuan LSI-në kanë votuar për opozitën e vërtetë, e cila nuk do të bëjë asnjë lloj pazari me një qeveri, që sipas saj grabiti zgjedhjet përmes parave të drogës dhe çetave të inkriminuara të policisë.

“Kemi një punë të madhe përpara që oponencën e heshtur të shqioptarëve ta kthejmë në një opozitë aktive që del hapur në rrugët dhe sheshet e Shqipërisë.Ne do të jemi një forcë udhëheqëse opozitare, ne do të jemi ata që do ta çojnë për skrap qeverinë e krimit të organizuar dhe shitblerjes së votave.”- tha Kryemadhi.

Më tutje, Kryemadhi deklaroi se Rama mund të blejë demokratët, madje edhe ndonjë ndërkombëtar, por kurrë LSI-në.

“Më 25 qershor 225 mijë heronj votuan LSI-në, janë heronj sepse përballuan shantazhin e administratës publike deri duke kërcënuar edhe fëmijët e tyre maturantë. Përballuan terrorin e policisë dhe bandave të krimit të organizuar, heronjtë që votuan LSI-në i dhanë asaj forcën dhe besimin, duke na thënë se misioni ynë është një dhe i vetëm, opozitë e fortë, opozitë e vërtetë, opozitë deri në pikën e fundit!

Edi Rama me paratë e drogës mund të blejë opozitën e deritanishme, mund të blejë dhe ndonjë ndërkombëtar, por heshtjne e LSI-së kurrë nuk ka për ta blerë

Mbi 20 mandate u tjetërsuan, për të krijuar një pseudo maxhorancë i cili angazhimin e parë që pati ishte të miratonte ligjin për mbetjet, që do ta kthente Shqipërinë në vendin ku do të mblidheshin plehrat. Ne ishim kundër këtij ligji. Ne ishim kundër hyrjes në zgjedhje pa opozitën. Me këto kundërshti parimore ne fituam nderimin e shqiptarëve dhe urrejtjen e kreut të rilindjes. Por urrejtja e tij u shtua akoma më shumë, sepse ne i thamë shqiptarëve të vërtetën për vjedhjet e votave në Shqipëri.

Ne jo vetëm denoncuam por edhe penguam zbatimin e skenarit të tij të zi për grabitjen e votavem, një plan që do ta kryente me bandat e tij përmes kërcënimeve. Ata e dinë mirë sot që LSI është e vetmja forcë opozitare. Ata nuk do ta kenë kurrë shansin që të bëjnë pazare me ne dhe në kurriz të së vërtetës. Duke filluar që sot, do të punojmë shpi më shpi, për ta kthyer në skrap qeverinë e tij që nuk e siollën votat e qytetarëve, por votat e blera me paratë e krimit.”-tha Kryemadhi.

Drejtimi i ri i Lëvizjes Socialiste për Integrim:

Kryetare e LSI- Monika Kryemadhi

Zvkryetar i LSI- Luan Rama

Nënkryetare e LSI- Erisa Xhixho

Kryetar i Grupit Parlamentar- Petrit Vasili

Zgjedhje e drejtuesve të rinj në LSI u bë me votim të hapur përmes kartonëve: