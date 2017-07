Nis Konventa e LSI-së: Rama: Jemi alternativa më e mirë edhe në opozitë

LSI ka mbledhur konventën kombëtare të saj, ku pritet që të hidhet në votim emri i propozuar për kryetare të kësaj partie Monika Kryemadhi

Konventa mblidhet pas dorëheqjes së kryetarit Petrit Vasili. I pari që çeli aktivitetin ishte Luan Rama, zëvendëskryetari i LSI-së, i cili tha se tashmë LSI eshte aletarnativa me e mire e nje opozite te forte.

“Ne jemi më të bashkuar se kurrë. Ajo votë është votë dashurie dhe besimi prandaj ne jemi më të fortë dhe më të vendosur për të fituar. Konventa jonë nuk është thirrur sot si një akt formal dhe thjesht për të respektuar statutin. Lëvizja jonë, lëvizja për Shqipërinë evropiane, lëvizja e të rinjve shqiptarë nuk ka lindur në zyrat pushtetit dhe as është rritur dhe forcuar prej tyre. LSI ka lindur në zemrat tuaja. LSI ka lindur dhe është rritur si opozitë në luftë me arrogancën, me mendjemadhësinë dhe prandaj ne jemi më të vendosur të vazhdojmë dhe të fitojmë këtë luftë si shpërblim ndaj interesave të vendit, si detyrim ndaj qytetarëve shqiptarë”, tha ai.

Ndër të tjera, Rama theksoi faktin se Shqipëria ka nevojë për opozitë.

“Shqipëria ka nevojë për opozitë dhe do ti përgjigjemi interesit të saj si përgjigje e interesit të atyre që votuan kundër Rilindjes dhe atyre që refuzuan të bëhen pjesë e një procesi të kriminalizuar. Shqipëria ka nevojë për alternativë të re, të ndryshme nga alternativat e arrogancës dhe shpërdorimit, e korrupsionit. Ka nevojë për alternativën e qeverisjes së mirë dhe ne do tu ofrojmë këtë me qetësi dhe dashuri”, tha ai

“Nga 2600 delegatët e Konventës, 2437 janë të pranishëm Konventën e LSI e deklaroi të hapur”, tha Rama.