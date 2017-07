Vasili akuza të forta qeverisë: Tronditi kursin e euros me blerje votash! LSI opozitë e re

Petrit Vasili i cili i dorëzon sot postin e kryetar të Lëvizjes Socialiste Monika Kryemadhit, foli për procesin zgjedhor që Shqipëria mbajti më 25 qershor, ku Partia Socialiste doli fituese me 74 mandate deputetësh.

Në fjalën që mbajti në Konventën e LSI-së këtë të mërkurë, Vasili falënderoi anëtarët e LSI-së, mbështetësit e kësaj force politike dhe veçanërisht komisionerët dhe numëruesit e LSI-së në këtë proces zgjedhor.

Sipas tij, ata përballuan me sukses një fushatë të vështirë, të pabarabartë dhe të manipuluar.

“225 mijë votat janë vota heronjsh dhe misionarësh që sollën me kurajë të fortë Shqipërinë demokratike, jo atë me drogë, jo atë me plehra. Këto vota janë themeli i betonit i një opozite të vërtetë që i ka munguar këtij vendi. Jo një opozitë që filtron me qeverinë prapa perdes. Kjo opozitë e re lufton oligarkët, barazi të varër të pasur”, tha Vasili.

Ai hodhi akuza të rënda për abuzime të faktuara në zgjedhje, siç ishte blerja e votave dhe presionet e ushtruara ndaj qytetarëve nga forca politike të çdo ngjyre siç u shpreh ai.

“Krim i strukturuar elektoral” – theksoi Vasili – duke denoncuar qeverinë për qindra mijëra euro që u hodhën për të blerë vota dhe që sipas tij tronditën kursin e euros.

“Presione, heqje nga puna, shembje e murit të shtëpisë, mbyllje të biznesit, nota të gjimnazistëve. Shfajq e turpshme e manipulimit masiv të vullnetit të shqiptarëve”, tha Vasili.