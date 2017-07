Shqiptarët keqkuptohen për adresën e “punësimit”, Rama i sqaron

Kryeministri Edi Rama publikoi dje një adresë për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e administratës dhe me sa duket njerëzit kanë pasur një interes të gjerë.

Rama sqaron në rrjetin sociale Facebook se adresa e emailit shqiperiaqeduam@kryeministria.al, nuk është një adresë e ngjashme me zyrat e punësimit për të gjitha kategoritë dhe se ajo është për ata që kanë një eksperiencë të suksesshme në Shqipëri ose jashtë saj.

Rama:

shqiperiaqeduam@kryeministria.al

Falenderim&Sqarim

Kanë ardhur brenda 24 orësh afro 800 shprehje interesi lidhur me ftesën time të djeshme. Shumë faleminderit! Por duke parë përmbajtjen e tyre, del nevoja të sqarohet se kjo adresë nuk është adresa e një zyre për punëkërkuesit e të gjitha kategorive.

Është një adresë për këdo mendon se ka një eksperiencë të suksesshme, në atdhe apo jashtë vendit, dhe dëshiron ta verë në dispozicon të përpjekjes së katër viteve të ardhshme për Shqipërinë që duam. Të gjitha rastet e tjera trajtohen nga institucionet përkatëse, sipas procedurave administrative përkatëse. Edhe njëherë faleminderit të gjithëve.