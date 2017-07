Selami takon Berishën/Ja çfarë premtimesh mori…

Kandidati për kryetar i Partisë Demokratike, Eduart Selami, ka zhvilluar një takim me ish-Kryeministrin Sali Berisha, i cili gjithashtu ka takuar edhe deputetin Astrit Patozi.

Mësohet se në qendër të takimit ka qenë situate e krijuar në PD dhe proçesi zgjedhor në këtë parti, ku me datën 22 Korrik përmes parimit një anëtar një votë do të zgjidhet kreu i ri i PD-së. Burime bëjnë të ditur për albpress.org se ish-Kryeministri nuk ka mbajtur anën e asnjërit prek kandidatëve, duke u shprehur se e rëndësishme në këtë proçes është bashkimi dhe jo përjashtimi.

Mësohet se Berisha ka kërkuar që me këtë frymë të vijojë edhe proçesi i zgjedhjeve, duke premtuar se do të qëndrojë neutral në garën tashmë të hapur. Katër vjet më parë, ish-Kryeministri Berisha u shfaq dukshëm të krah të Lulzim Bashës, i cili garonte përballë Sokol Olldashit. Madje në atë kohë, Berisha urdhëroi që çdo mbështetës i Olldashit që ishte i punësuar në shtet duhej të dorëhiqej nga funksioni shtetëror nëse do të merrte pjesë në fushatën e tij.