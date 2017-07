Berisha zbulon ‘mashtrimin’ e qeverisë me rritjen e rrogave, del mesazhi

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një zjarrfikësi, i cili ankohet se qeveria jo vetëm që nuk u paguan orët e natës shtesë kur punojnë në punë, por tashmë u ka ulur edhe rrogat.

Përtej këtij fakti ai denoncon edhe kushtet e vështira të punës në të cilat punojnë.

Zjarrefiksi dixhital denoncon:

-mashtrimin e qeverise per rritjen e pagave! Lexoni mesazhin e tij. sb

“Dr te uroj shendet .po ju shkruaj per te disajten here nga zjarrfiksia ca behet kshu o me kte qeveri tha ngritje rroge u be ulje mir kjo po na hoqen dhe oret e nates mo vella per cilen arsye ndodh kjo? mir qe na paguanin 20 mij lek te vjetra per 8sherbime 250 or nate ne dite pagesa me qesharake por cudia eshte se dhe ate na i hoqen fare arsya e din horrat, punojm ne kushte mjerimi fleme ne kushte mjerimi hame ne kushte mjerimi pa pik kushti arsya ska koh zoteria te hedhe syt nga ne pse kshu ky buzeplasur per vota qr i qasur bente te dashur e me premtime .,pres reagim zoti sali te pershendesim”.