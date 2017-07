PS nis aksionin për pastrimin e administratës/Balla: Tepsinë e byrekut do e kthejmë…

Një ditë pasi Kryeministri Edi Rama mblodhi 74 deputetë e rinj të Partisë Socialiste, të cilët i udhëzoi të nisnin turin e dialogut “Bashkëqeverisja me njerëzit për Shqipërinë që duam”, ligjvënësit e ardhshëm socialistë janë shpërndarë sipas qarqeve duke nisur takimet. Sikundër raportohet një nga arsyet e takimeve me qytetarët do të jetë mbledhja e informacioneve mbi funksionimin e institucioneve, sjelljen e zyrtarëve dhe vlerësimet që kanë qytetarët për mënyrën sesi këto institucione, qofshin në nivel lokal apo qendror kanë funksionuar. E gjithë kjo panoramë që do të krijohet nga ligjvënësit socialistë do të pasohet me një reformim, sikundër quhet, të administratës publike, që siç duket do të synojë largimin nga detyra të funksionarëve të ndryshëm që nuk janë përfaqësues të PS-së por të ish-aleatëve të kësaj partie. Një gjë e tillë duket se është pohuar edhe nga Taulant Balla, i cili gjatë një takimi në Peqin, tha se punësimet në administratë do të bëhen në bazë të performancës, ndërsa shtoi se tepsinë e byrekut do ta kthejmë përmbys, nuk ka më tepsi.

“Sot jemi për të festuar një festë të rëndësishme të Shqipërisë, sepse në 25 Qershor nuk fitoi PS, por fitoi bashkëqeverisja me qytetarët. Prej sot e deri në fund të këtij muaji do të shkojmë në disa prej zonave të Peqinit për të komunikuar me njerëzit, se PS i ka fituar këto zgjedhje për të bashkëqeverisur me njerëzit. Ne do të bashkëqeverisim me njerëzit sepse aleancën e vetme që kemi këto 4 vite, e kemi vetëm me njerëzit. Do të bëjmë të gjitha detyrat që na ka lënë populli, në të gjitha takimet. Ne sot nisim këtu në Peqin bashkëqeverisjen me njerëzit duke i dëgjuar ata dhe problemet e tyre”, tha Balla.