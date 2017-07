Gara për kreun e PD/Selami: Ja pse jam optimist për rezultatin dhe kush po rrezikon përçarjen …

Eduard Selami, i cili rivalizon Lulzim Bashën në garën për kreun e PD-së, vijon të shprehë kritika për mënyrën sesi po zhvillohet gara në partinë më të madhe të opozitës, por njëherazi nuk mbështet as mënyrën sesi po sulmohet Lulzim Basha nga ato që konsiderohen si grupi anti-Basha në PD.

Selami e cilëson garën të shpejtuar, në kushte të pabarabarta, ndërsa shton se pas rezultatit të zgjedhjeve të 25 Qershorit , Basha duhej të jepte dorëheqjen.

I ftuar në emisionin “Fol Me Mua Fol Me Ata”, kandidati Selami vuri theksin në nevojën e një modeli të ri organizimi të PD-së. Megjithë kritikat për proçesin, Selami shprehet optimist për rezultatin e garës, dhe këtë e bazon në atë që ka hyrë në një sipërmarrje të madhe për të sjellë modelin demokratik, tek i cili ai beson se demokratët do të afrohen.

Selami ndjehet afër me kritikat e kundërshtarëve të Bashës në PD, kur thotë se ata kanë të drejtë që konstestojnë kushtet në të cilat po zhvillohet kjo garë, por është kritik me mënyrën se si ata po qasen kësaj gare përmes akuzave e lëvizjeve që përçajnë e nuk e bashkojnë PD-në.

Për Eduard Selamin, demokracia e brendshme në partitë politike duket se ka qënë një mision i pamundur deri tani. Një prej lëvizjeve që e bëjnë demokratike një parti është edhe lejimi i fraksioneve brenda saj. Për këtë Selami duket se është gati. Ai tha se në se zgjidhet kryetar i PD-së do të mirëpresë fraksionet brenda partisë, si një element që i japin më shumë demokraci.