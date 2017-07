Kryesia e Partisë Demokratike vendosi dje me 14 vota të rrëzojë kërkesën për shtyrjen e zgjedhjeve për kreun e kësaj partie, ndërkohë që 11 anëtarë të Kryesisë votuan pro. Por duket se 20 anëtarë të forumit më të lartë politik të PD-së kanë qenë të dyzuar në vendimin e tyre, pasi abstenuan, duke mos përkrahur as propozimin për shtyrjen e zgjedhjeve por as mbajtjen e tyre më 22 korrik sikundër është propozuar në udhëzimin e firmosur nga dy Nënkryetarët e PD-së, Edi Paloka dhe Edmond Spaho.

Por duket se mes abstenuesve ishin edhe 3 Sekretarë të PD-së. Arben Ristani, Sekretar i Përgjithshëm, Enno Bozdo Sekretari Organizativ dhe Fatbardh Kadilli, Sekretar i Burimeve Njerëzore, kanë zgjedhur të abstenojnë, ndoshta edhe për faktin se ishin negociatorët mes deputetit Astrit Patozi dhe kreut të PD-së, Lulzim Basha, në lidhje me kushtet që u bënë publike nga ish-Nënkryetari i PD-së në një konferencë për mediat, ku paralajmëroi përfshirjen në garën për postin e Kryetarit të kësaj partie.

Burime nga Kryesia e PD-së bënë të ditur se në mbledhje kanë munguar ish-Sekretari i Përgjithshëm Ridvan Bode, deputetja Jorida Tabaku dhe ish-ministri Genc Ruli. Ndoshta mungesa e Rulit dhe Bodes, të cilët janë përfshirë në atë që quhet grupi anti-Basha në PD, kanë shmangur përplasjet e forta në mbledhjen e Kryesisë, ku gjithashtu nuk ishte prezent as Lulzim Basha, që ka ngrirë funksionet e tij duke ia deleguar Nënkryetarëve Paloka dhe Spaho.