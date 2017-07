Selami lojtar rezervë, Basha përgjegjës për humbjen/Ja reagimi i kreut të këshilltarëve të PD-së…

Leonard Olli, Kryetar i Këshilltarëve të PD-së në Këshillin Bashkiak të Tiranës, i rreshtuar përkrah atyre që cilësohen si grupi anti-Basha në partinë më të madhe të opozitës, e cilëson Eduart Selamin si një lojtar rezervë në garën për kreun e Partisë Demokratike, ndërsa Lulzim Bashën si përgjegjësin kryesor për humbjen e kësaj partie në zgjedhje. Olli thotë se PD nuk duhet të kopjojë modelin e dy partive të majta për zgjedhjet e brendshme në parti, ndërsa e cilëson garën që po zhvillohet për kreun e kësaj partie si të pabarabartë.

“Zgjedhjet mund të bëheshin ditët e para të shtatorit, para nisjes së parlamentit, kur opozita të hynte të ishin zhvilluar.

Për mua është gabim që nuk u la koha e mjaftueshme. Në kryesi u votua, por ishte e paqartë vendimmarrja, pavarësisht se u rrëzua 14-11, u tha se janë 20 abstenime.

Edhe kryesia kishte nevojë për më shumë kohë për reflektim dhe nuk prodhon asgjë të keqe reflektimi.

Shqetësimi im është që PD të reflektojë diferencën nga dy forcat e tjera, që ne i kemi kritikuar, për faktin që nuk reflektojnë demokraci dhe ne nuk duhet të bëjmë të njëjtën gjë.

Ne do të ndjekim mënyrën e organizimit, nëse do të ketë garë reale mes Bashës dhe Selamit, pasi gara tani është e pabarabartë.

Selami ka marrë një barrë të vështirë, ka pasur prezencë parlament zero. Dhe të vish sot dhe të kërkosh që të na udhëheqësh nuk bind, është njësoj si ai lojtari që rri në stolin e rezervave dhe thotë më fusni njëherë në lojë dhe shikoni se cfarë do të bëj”, shprehet Olli, një ditë pas mbledhjes së Kryesisë së PD-së.

Duke u ndalur të humbja ai bën përgjegjës kryesor Bashën, ndërsa pret që ky i fundit të thotë se cfarë ka shkuar keq.

“Pres që Basha të thotë cfarë shkoi keq për rezultatin e zgjedhjeve. Basha ka përgjegjësinë e humbjes dhe të procesit që po fillon tani. Pas 22 korrik do të jetë përgjegjësia e tretë”, tha ai.

Bazuar në vendimin e djeshëm të Kryesisë së PD-së në garën për kreun e kësaj partie janë Eduart Selami dhe Lulzim Basha, ndërsa nga gara u skualifikuan kandidatët e tjerë. Ndërsa deputeti Astrit Patozi, ndër kundërshtarët më të ashpër të Bashës brenda PD-së, nuk u regjistrua zyrtarisht në garë, edhe pse përmes një konference për mediat bëri të ditur hyrjen në garë. Por Patozi duket se nuk ka vijuar me proçedurat, çka ai nuk mund të konsiderohej si kandidaturë zyrtare.