Çfarë ndodhi me kandidaturën e Patozit? Ja si e shpjegon Edi Paloka

Me përfundimin e mbledhjes së kryesisë së PD-së nënëkryetari Edi Paloka komunikoi vendimin zyrtar se më 22 korrik do të ketë zgjedhje dhe kandidatë do të jenë Eduard Selami e Lulzim Basha.

Por një emër si ai i Astrit Patozit u la jashtë kandidimit. Mbi këtë çështje, Paloka u shpreh se ai nuk kandidoi zyrtarisht për kreun e PD-së, si dhe se kushtet që ai parashtroi u rrëzuan me votë nga kryesia.

“Rasti i zotit Patozi ishte i qartë dhe u diskutua në kryesi. Pati një deklaratë të tij, por me disa kushte. Patozi nuk kandidoi dhe kjo nuk është çështje burokracie”-tha Paloka.

Në mbledhjen e kryesisë së PD-së grupi “anti-Basha” bëri një sërë replikash me mbështetësit e kryetarit, e mbi këtë çështje, nënkryetari i selisë blu deklaroi:

“Mungesa e unanimitetit do të thotë demokraci. Po të ishim unanimë do ishte diktaturë. Në 2013 nuk është ndjekur procedura që u kërkua me këmbëngulje, që u realizua këtë herë. Të tilla ishin kushtet. Nuk është bërë ndonjë debat në kryesi si këtë herë. Më mirë që ne i zhvilluam me debat. Në fund fare u votua dhe me shumicë u vendos kjo gjë”

Ndërsa në lidhje me kërkesën e grupit anti- Basha për analizën e humbjes në zgjedhje, Paloka tha:

“S’mund të bëjë Kryesia analizë të zgjedhjeve. Analizë do të ketë, ku do të dalin të gjitha përgjegjësitë e Bashës”, tha ai.