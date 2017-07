“Ditë e vajtueshme për PD-në, po luhet loja ngriva-shkriva”, Reagon ashpër Bregu

Deputetja e PD-së, Majlinda Bregu, mandati i së cilës përfundon në shtator kur dhe do të konstituohet parlamenti i ri ka folur ashpër nga selia blu në përfundim të mbledhjes së kryesisë së partisë.

Ajo e ka kos nderuar ditën e sotme, e në të cilën u miratuan vetëm dy kandidatë për të garuar për kryetar të PD-së si një ditë të vajtueshme që ndoshta do të jetë e tillë edhe nesër.

“Nuk dua të nxjerr kuptimin e mbledhjes së Kryesisë e cila më sëmuri edhe më keq sesa gjithë këto ditë që kanë kaluar. Erdha me idenë për të thënë edhe njëherë ato gjëra që bluan gjithësecili në shpirt, këto edhe pas humbjes katastrofike të PD në zgjeddje. Mirëpo në vend që të flasim, në vend që të debatonim dhe ti jepnim kohë vetes të reflektonim dhe të bënim një analizë kemi nxituar për ti vënë një kapak kësaj humbje dhe për të thënë që ndodhi, ndodhi, na ra kjo e keqe dhe tani të shohim dhe të frymëzojmë demokratët që të ringrihen. Unë vazhdoj të them që ky është një gabim i rëndë.

Sot PD po vazhdon lojën luftash, një lojë e cila po i përçan demokratët dhe nuk po i bashkon. Sepse në vend që të mendojmë, në vend që të flasim dhe të bëjmë analizën po rendim gati për të dhënë gjoba. Njëri kundër disave, disa kundër disave dhe në fund fare ata që humbasin janë demokratët dhe sigurisht që përçahet PD.Unë nuk besoj që PD është një plaçkë për tu ndarë, as ndërmjet atyre që duan të marrin tani ndojë llokum por sigurisht besoj shumë që është e gjithë demokratëve që kanë asetet e tyre dhe investimin në të.

Për gjithë që e mbajnë mend ka pasur dhe një lojë tjetër kur ishim të vegjël ne, loja ngriva-shkriva. E njëjta lojë po vazhdon sot përsëri në oborrin e PD.

Në vend që ne të flasim dhe të shohim përgjegjësinë tek vetja, vazhdojmë humbje pas humbje ta kërkojmë përgjegjësinë tek oborri përballë nesh.As fitorja, as rindërtimi, as rithemelimi dhe as ringritja e PD nuk vjen duke vazhduar me lojëra kapriçoze, hileqare dhe fëminore brenda nesh. Më vjen shumë keq për të gjithë ata demokratë që kanë besuar dhe vazhdojnë të besojnë fuqishëm tek opozita.

Ndjehem e keqardhur që sot nuk mund të bëj dot më shumë se kaq. Sot është një ditë e vajtueshme për PD. PD gjendet në një situatë të vajtueshme, por e nesërmja nëse do të vazhdojmë kështu do të jetë fatkeqësaisht akoma më e vajtueshme.”, tha ajo nga selia blu.