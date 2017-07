Negociatat/Ja kushtet që Lulzim Basha nuk i pranoi Astrit Patozit

Duket se negociatat mes Lulzim Bashës, kryetarit të PD-së që ka ngrirë kompetencat duke ia deleguar Nënkryetarëve Edi Paloka dhe Edmond Spaho, dhe kandidatit Astrit Patozi, në garën për kreun e PD-së nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Sikundër është raportuar në rolin e negociatorit ishte Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Arben Ristani, i cili ka shprehur kritikat e tij për mënyrën e organizimit të proçesit të zgjedhjeve të brendshme në Partinë Demokratike.

Burime nga PD shprehen për 360grade.al se negociatat mbi 6 kushtet e vendosura nga Astrit Patozi, i cili ka shpallur kandidaturën për Kryetar të PD-së, kanë dështuar për faktin se 3 nga kushtet që mund të cilësohen thelbësore nuk janë pranuar nga Lulzim Basha. Kështu mësohet se Basha nuk ka pranuar shtyrjen e datës së zgjedhjeve, e cila sipas një udhëzimi të bërë publik është data 22 Korrik. Një tjetër pikë që nuk ëhstë pranuar është dorëheqja e tij dhe jo ngrirja e kompetencave. Po kështu Basha mësohet se nuk ka pranuar as kushtin që të dorëzojë zyrën dhe bashkë me stafin duke u vendosur në kushte të barabarta me të gjithë kandidatët e tjerë të përfshirë në garë.

Duket se mos pranimi i 3 nga 6 kushtet, ka qenë shkaku që kandidati Astrit Patozi në mesditën e sotme ta cilësojë garën një farsë. Në anën tjetër propozimin për shtyrjen e datës së zgjedhjeve e ka hedhur edhe Eduart Selami, një tjetër kandidaturë që rivalizon Lulzim Bashën për Kreun e PD-së. Selami kishte propozuar që zgjedhjet të mbahen në javën e parë të shtatorit, por duket se edhe ky propozim nuk ka gjetur dakordësinë. Dy nënkryetarët e PD-së, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, kanë sqaruar se data nuk mund të shtyhet përtej 22 Korrikut, kjo referuar edhe statusit të PD-së që përcakton zhvillimin e zgjedhjeve 1 herë në 4 vjet.