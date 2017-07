Menaxhim skandaloz në Superiore, 86 të larguar për vetëm 200 mijë euro

Probleme organizative, financiare, por jo vetëm. Klubet elitare të kampionatit shqiptarë nuk po vuajnë thjesht funksionimin si një biznes i mirëfilltë, por në vitin 2017, ato më shumë se kurrë nuk dinë të menaxhojnë as asetet e tyre.

Jemi më 3 korrik dhe nëse i hedh një sy tabelës së lëvizjeve të merkatos verore (botohet çdo ditë në “Panorama Sport) në 10 klubet e Kategorisë Superiore, rezulton deri më tani se 86 lojtarë janë larguar. Një shifër kjo që me siguri do të shkojë në rritje derisa të mbyllet merkatoja, por nuk është ky problemi i klubeve.

Ajo që duket e pabesueshme në këtë situatë kaotike, ka të bëjë me faktin se si janë larguar 99% e këtyre lojtarëve me parametra zero. Natyrisht, mes tyre ka të dalë jashtë planeve të klubeve, por handikapi më i madh mbeten kontratat e përfunduara dhe sigurisht lëvizja e lojtarëve pa asnjë dëmshpërblim.

Një mungesë e qartë strategjie dhe këtë e konfirmon fakti që nga 86 lojtarë të larguar, vetëm njëri prej tyre është shitur. Bëhet fjalë për mesfushorin e Kombëtares U-21, Ylber Ramadani, i cili u transferua te Velje në Ligën e Dytë të Danimarkës për 200 mijë euro.

Kësisoj, Partizani është i vetmi klub që deri më tani ka përfituar nga largimet, ndërsa të tjerët asnjë para, për të mos thënë që disa rrezikojnë të japin sërish, nisur nga mungesa e korrektesës në kontratat me lojtarët e skarcuar.