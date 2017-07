Komiteti Ekzekutiv cakton datën për fillimin e kampionateve/Ja ku do të luajë Tirana…

Komiteti Ekzekutiv i FSHF-së është mbledhur sot për të diskutuar disa vendime të rëndësishme për strukturat e sezonit të ri futbollistik në vendin tonë dhe organizimin e garës.

Vendimi i parë i Ekzekutivit ishte që ndeshjet e javës së parë të Kategorisë Superiore do të luhen më 9 shtator, duke ndjekur të njëjtën skemë si edhe 1 vit më parë, kur kampionati fillon me vonesë dhe ka një ngjeshje të takimeve në javët në vazhdim.

Sa i përket Kategorisë së Parë, ajo do të fillojë një javë pas Superiores, më 16 shtator. Këtu, bie në sy fakti se është bërë edhe ndarja paraprake e klubeve, me Tiranën që ka përfunduar në Grupin e Jugut.

Sakaq, nuk ka pësuar ndryshime numri i të huajve në përbërje të skuadrave në Superiore, duke qëndruar në fuqi numri 4. Ndërsa ndryshon n rregulli i pezullimit me kartonë të verdhë. Tashmë lojtarët do të ndëshkohen me një ndeshje pezullim pas 4 kartonëve të verdhë dhe jo, 3 siç ka qenë deri tani në rregulloret e garës.