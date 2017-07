Zgjedhjet në PD, ja si do të vijojë proçesi/Shtyrja e datës së votimit, reagojnë Paloka e Spaho

Nënkryetarët e Partisë Demokratike, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, përmes një deklarate të përbashkët për mediat, kanë sqaruar të gjithë proçesin mbi bazën e të cilit do të zhvillohen zgjedhjet e brendshme në këtë parti, që finalizohet me zgjedhjen e Kreut të saj, më 22 Korrik 2017. Paloka dhe Spaho reaguan një ditë pas mbylljes së proçesit të regjismit të kandidatëve dhe disa orë përpara mbledhjes së Kryesisë së PD-së, e cila do të miratojë kandidatët që do të vazhdojnë garën si dhe do të vendosë për ngritjen e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale. Përsa i takon datës së zgjedhjeve, Paloka dhe Spaho sqarojnë se neni 58 i Statutit të PD-së, përcakton se “të gjitha organet e Partisë duhet tu nënshtrohen zgjedhjeve të pakten cdo katër vjet. Sikurse dihet zgjedhjet e fundit jane zhvilluar me 22.07.2013. Zgjedhjet e ardhshme do te mbahen më 22.07.2017”.

Deklarata e plotë e Nënkryetarëve të PD

Në përfundim të procesit të paraqitjes së kandidaturave për Kryetar të PDSH, kanë paraqitur dokumentacionin në sektorin e Organizimit disa kandidate. Sot do të mblidhet Kryesia e PDSH për të miratuar kandidaturat që do të garojnë për Kryetar teë PDSH.

Në lidhje me disa pretendime të ngritura gjatë këtij procesi sqarojmë:

1. Çdo kandidat paraqet kërkesën e tij në sektorin e Organizimit të PDSH. Statuti i PDSH, dhe aktet e tjera te dala në zbatim te tij si dhe organizmat e PDSH garantojne garë te ndershme, të drejtë dhe të barabartë për këdo që dëshiron të kandidojë.

2. Procesi i shpallur i garës për Kryetarin e PDSH është normal dhe bazuar në statutin e saj. Kryetari i Partisë, bazuar ne nenin 43, pika 2 ka autorizuar delegimin e të gjithe vendi-marrjes organizative te dy Nënkryetarët dhe Sekretari i Pergjithshëm.

3. Neni 30, pika 2, flet për paraqitjen e kandidatëve për pushtet qendror dhe vendor: “Kryesitë e Degëve vendosin për kandidaturat e Këshilltareve vendore. Për bashkitë e kategorisë së parë, lista e këshilltarëve të përgatitur nga kryesitë e Degëve miratohen nga Kryesia e PDSH.”

Kompetencat e Kryesisë së PDSH përcaktohen në nenin 40, pikat 1 deri 9. Në asnjë prej tyre nuk parashikohet e drejta e Kryesisë për të hapur garën për Kryetar Partie.

4. Koha e zgjedhjes së Kryetarit të PDSH dhe organeve të tjera të saj përcaktohet në nenin 58 të Statutit: “Te gjitha organet e Partise duhet tu nënshtrohen zgjedhjeve të pakten cdo kater vjet. Sikurse dihet zgjedhjet e fundit jane zhvilluar me 22.07.2013. Zgjedhjet e ardhshme do te mbahen më 22.07.2017.

5. Databaza e partise krijohet dhe administrohet në perputhje me statutin e PDSH. Neni 13/1 përcakton detyrimin e mbajtjes së Regjistrit elektronik dhe pika 2 e ketij neni thote: “Rregullat e hollesishme për formatin e regjistrit, administrimin, dhe aksesimin e tij përcaktohen me vendim të Kryetarit të Partisë.

Ne vendimin e dy nënkryetareve të partisë për hapjen e garës për Kryetarin e PDSH përcaktohet se në votim do të marrin pjesë vetem ata të cilët janë anëtarë të PDSH deri në datën 28.06.2017.

Që nga data 28.06.2017 ne PDSH nuk ka patur dhe nuk do te ketë antarësime të reja deri sa të përfundoje procesi i zgjedhjes së kryetarit të saj.

Listat e antarësisë administrohen sipas statutit dhe rregullave të përmendura me sipër. Cdo degë e PDSH ku do votohet për Kryetarin e PDSH do marrë në avancë në përputhje me vendimin e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale kopje të listës së antarësisë të Degës së saj të cilën ajo e disponon edhe në Degë. Listat e votimit sipas përcaktimeve në statut do administrohen nga komisioni i votimit i cili kryesohet nga Kryetari ose Sekretari i Degës dhe anëtarë të tjerë që i zgjedh Kryesia e Degës. Cdo kandidat do të ketë vëzhgues në çdo komision votimi.

Cdo Degë e PDSH administron databazën e anëtarësisë së saj. Cdo ndryshim në Databazën në qendër bëhet vetëm me kërkesën zyrtare të Degës shoqëruar me dokumentacionin e plotë të anëtarit që shtohet apo largohet.

6. Komisioni i Organizimit dhe kontrollit të Operacioneve Elektorale, përbërja e tij dhe kryesimi krijohen ne baze te nenit 46 te statutit dhe është kompetence e Kryesisë së PDSH.

Sipas pikës 2 të këtij neni ai ka autoritetin për përgatitjen dhe organizimin e operacioneve të votimit në nivel kombëtar dhe territorial dhe siguron rregullsinë e tyre. Ai ndërhyn në zgjidhjen e cështjeve elektorale në Degët e Partisë në përputhje me aktet e nxjerra për këtë qellim. Ai përgjigjet përpara Kryesisë së Partisë.

Në këto rrethana ne si drejtues te PDSH nuk mund të plotësojme kërkesa që nuk parashikohen apo janë në kundershtim me statutin, dhe as te ndryshojme statutin e PDSH.

Ne garantojme që brenda kompetencave tona do sigurojmë për çdo kandidat një proçes të rregullt, të ndershëm dhe të barabarte sipas statutit të PDSH.