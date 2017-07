5 grupet e PS-së mbi bazën e të cilëve do të ngrihet qeveria “Rama 2”

Pesë grupet e punës mbi të cilat do të ngrihet Qeveria Rama 2…

Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një takim me 74 deputetët e zgjedhur të PS-së në zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit, por edhe Kryetarët socialistë të Bashkive. Në këtë mbledhje Rama bëri të ditur se përgjatë muajve Korrik-Gusht do të zhvillohet një analizë e brendshme dhe komunikimi me qytetarët, përpara se të strukturohet qeveria e re. Gjithashtu ai bëri të ditur vendimin për ngritjen e 5 grupeve të punës do të hartojnë raporte specifike për mbledhjen e Asamblesë Kombëtare Socialiste në fund të gushtit.

Grupi i parë, drejtohet nga Gramoz Ruçi dhe ka përgjegjësi të bëjnë një raport të aktivitetit të deputetëve në parlament dhe në zonën e përfaqësimit.

Anëtarët

Gramoz Ruçi

Taulant Balla

Saimir Tahiri

Ulsi Manja

Klodjana Spahiu

Ermonela Felaj

Grupi i dytë do të drejtohet nga Milva Ekonomi do të bëjnë një raport kombëtar mbi nevojat sociale, ekonomike e politikë në cdo bashki të vendit, si dhe të gjendjes së burimeve njerëzore të Partisë Socialiste.

Anëtarë:

Milva Ekonomi

Ardiana Jaku

Evis Kushi

Vilma Bello

Almira Xhembulla

Lart Duro

Grupi i tretë do të drejtojet nga Niko Peleshi. Ky grup drejton grupin që do të hartojë një raport me rekomandime të ndryshme se si mund të ristukturohet administrata e re shtetërore.

Anëtarë të tjerë janë:

Niko Peleshi

Damian Gjiknuri

Bledi Çuçi

Lindita Nikolla

Ogerta Manastirliu

Grupi i katërt i punës do të drejtohet nga Arben Ahmetaj do të analizojnë në një raport mbi dokumentet që ju kërkohen nga zyrat shtetërore qytetarëve, duke pasur në fokus dixhitalizimin e tyre me qëllim reduktimin e burokracive.

Në këtë grup bëjnë pjesë edhe:

Arben Ahmetaj,

Erjon Braçe

Ilir Beqaj

Milena Harito

Ditmir Bushati

Elisa Spiropali

Klotilda Ferhati

Grupi i pestë do të drejtohet nga Fatmir Xhafaj dhe do të përgatisë për Asamblenë Kombëtare një analizë elektorale mbi rezultatin e PS-së në 25 qershor. Ky grup pune do të përbëhet nga:

Fatmir Xhafaj

Blerina Gjylameti

Ilir Pendavinji

Alket Hyseni

Ana Dhamo

Flamur Golemi

Arben Kamami