Basha dhe Selami nisin fushatën, ja cilët takojnë të parët… /Biseda dhe batutat që shkëmbyen dy kandidatët (FOTO)

Lulzim Basha dhe Eduart Selami, dy nga 5 kandidatët, në garën për postin e Kryetarit të Partisë Demokratike, kanë nisur fushatën, edhe pse zyrtarizimi i kandidaturave të tyre pritet të ndodhë pasditen e sotme, në mbledhjen e kryesisë së kësaj partie.

Gjithsesi kjo nuk ka penguar as Selamin dhe as Bashën që një ditë pas mbylljes së proçesit të dorëzimit të aplikimeve nga kandidatët të nisin me takimet e para publike.

Si Basha ashtu edhe Selami kanë preferuar të takohen dhe bisedojnë me militantët dhe anëtarët e PD që qëndrojnë në lokalin brenda godinës së PD-së, apo të tjerë që qëndrojnë në oborrin e kësaj partie. Sikundër mësohet, të dy kandidatët në prani edhe të anëtarëve të pranishëm në PD-së, kanë shtrënguar duart dhe më pas kanë vijuar secili me takimet me të pranishmit.

Selami në një prononcim për mediat e cilësoi garën për kreun e PD-së si një garë brenda familjes. “Kam shpresë dhe bindjen se demokratët do të më mbështesin. Nëse do të isha në vendin e zotit Basha do të jepja dorëheqjen pasi do e bënte garën më të ndershme dhe të pastër. i kam propozuar zotit Basha që zgjedhjet të shtyhen për në javën e parë të shtatorit, pasi data 22 Korrik nuk me jep mundësinë mua si kandidat për të zhvilluar fushatën. Gara ka vend që të jetë më e pastër, më e drejtë, por kjo nuk do të thotë që i gjithë proçesi të bllokohej. Unë përkrah shqetësimet e ngritura nga grupimi anti-Basha, por nuk përkrah mënyrën sesi ata po i shprehin shqetësimet”, tha Selami. Në vijim ai tha se takoi zotin Basha, ndërsa ka shkëmbyer edhe një batutë me të. “I thashë se e ka nisur me vonesë fushatën, pasi unë kam disa ditë që po takohem me anëtarët dhe simpatizantët e PD”, u shpreh Selami.