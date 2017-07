Zyrtarisht në garë, 5 kandidatët që presin vendimin e Grupit të Punës/Ja anëtarët që do të votojnë për zgjedhjen e Kryetarit të PD…

Astrit Patozi është regjistruar zyrtarisht si kandidat në garën për kreun e Partisë Demokratike. Burime zyrtare nga PD bënë të ditur se ish-Nënkryetari i PD-së ka depozituar kërkesën për të qene pjesë e garës, ashtu sikundër edhe 4 kandidatët e tjerë, dy prej të cilëve janë anëtarë të kësaj force politike, një në Fier dhe tjetri në Tiranë.

Afati për mbylljen e regjistrimeve në garën që do të mbahet më 22 Korrik përfundoi mesnatën e djeshme, ndërsa nga dita e sotme do të nisë verifikimi i kandidaturave, nëse plotësojnë ose jo kushtet për të vijuar garën. Secili prej kandidatëve në këtë garë ka depozituar dokumentet e nevojshme që përbëjnë edhe dosjen e secilit prej kandidatëve.

Burimet bëjnë të ditur se pretendimet e secilit prej kandidatëve në këtë garë nuk janë objekt i Grupit të Punës, pasi i gjithë proçesi bazohet në rregullat që përcaktohen në statutin e partisë, edhe pse ka pretendime për të kundërtën.

Zgjedhja e Kreut të ri të PD-së do të bëhet përmes parimit një anëtar një votë, ndërsa në proçesin e votimit do të marrin pjesë vetëm ata anëtarë që janë të regjistruar deri në ditën kur u publikua udhëzimi mbi çeljen e garës. Kjo do të thotë se çdo anëtar i ri i PD-së që mund të regjistrohet nuk do të ketë të drejtë vote. Por si mund të realizohet kjo? Burime nga PD bëjnë të ditur se degët e PD janë udhëzuar që të pranojnë kërkesat për anëtarësime të reja, të cilat referohen në selinë qendrore të partisë, por proçesi i shpërndarjes së kartave do të bëhet pas 22 Korrikut, çka do të thotë se për proçesin e votimit do të përdoren të dhënat e databazës deri në datën 28 Qershor, ditë që doli edhe udhëzimi për hapjen e proçesit të zgjedhjeve në këtë parti.

Ndërkohë, kandidati Astrit Patozi ka sqaruar se është regjistruar zyrtarisht në garë që nga momenti që shpalli vendimin para 3 milionë shqiptarëve, në një konferencë për mediat nga selia e PD-së. Patozi paraqiti kandidaturën duke e shoqëruar me 6 kushte, të cilat sipas tij do të garantojnë një garë me kushte të barabarta. Patozi tha se nëse gara do të jetë e tillë atëherë ai do e shpartallonte kreun aktual të PD-së, Lulzim Basha.

Në anën tjetër, kandidati për kryetar i PD-së, Eduart Selami, nuk ka humbur kohë që nga momenti që ka shpallur kandidaturën duke nisur fushatën. Mësohet se Selami ka nisur kontaktet jo vetëm me anëtarë të grupit të punës, të cilëve u ka kërkuar garanci mbi proçesin, por edhe me strukturat e PD-së, anëtarë të Kryesisë dhe Këshillit Kombëtar.