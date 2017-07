Rama me deputetët e rinj: Ajo që i ndodhi PD, mund të na ndodhë edhe ne

Kryeministri Edi Rama në takimin me deputetët e rinj të Partisë Socialiste, dalë nga zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit, tha se nuk duhej të ishe profet për të kuptuar atë që i ndodhi Partisë Demokratike, por që mund të na ndodhë edhe ne pas 4 vitesh nëse nuk do të jemi serioz në proçesin e reflektimit. “Ajo që i ndodhi Partisë Demokratike më 25 Qershor mund të na ndodhë edhe ne nëse nuk do të reflektojmë dhe nëse nuk do të vetëkorrigjohemi. Nëse na ndodh kjo do të jetë përgjegjësia e ime dhe e juve që jeni këtu dhe e askujt tjetër”, tha Rama.

Kryeministri kërkoi ngritjen e 3 grupeve të punës të cilat do të hartojnë raportet që do t’I paraqiten Asamblesë së PS-së në fund të muajit gusht. Grupi i parë i punës do të drejtohet nga Gramoz Ruçi, dhe do të ketë në qendër të tij veprimtarinë parlamentare. Në këtë kuadër, Rama theksoi se Kuvendi nuk mund të jetë më një kazan politik, ku zien shamataja dhe hallet dhe problemet e qytetarëve nuk kanë vend. “ Duhet të jemi forca e shembullit se mjerimi i seancave parlamentare s’kanë më vend. Por as të mos mendojmë se jemi pa faj dhe përgjegjësi për atë mjerim”, tha Rama. Në vijim ai shtoi se fenomenet kur kushërinjtë, të afërmit, krushqit, pushtojnë institucionet shtetërore duhet të marrin fund. Në këtë kuadër, Kryeministri bëri të ditur grupin e punës, që do të drejtohet nga zv.Kryeministri Niko Peleshi, mbi atë që e cilësoi si reforma në administratë. “Denoncuam në fushatë rastet kur administrata e shtetit ishte pushtuar nga kushërinjtë, të afërmit dhe deri kruqit e të zgjedhurve vendorë dhe një situatë e tillë është e papranueshme”, tha Rama, duke shtuar se një raport të hollësishëm mbi gjendjen e administratës do e hartojë grupi i punës së drejtuar nga Niko Peleshi, që do ia paraqesë Asamblesë së PS në mbledhjen e fund-gushtit. Duke iu drejtuar të pranishmëve, Rama tha se askush nga ne që jemi këtu të mos guxojë të aplikojë fenomene të tilla, sikundër ato që kemi denoncuar. Ndërkohë grupi i tretë i punës që do të drejtohet nga Fatmir Xhafaj do të ketë në qendër të tij situatën politike dhe organizative të PS-së, bazuar kjo mbi funksionimin e strukturave në bazë të qendrave të votimit.