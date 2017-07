Ja mesazhi i parë i Edi Ramës drejtuar deputetëve të rinj të PS…

Ashtu si kishte njoftuar edhe më herët, kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot për herë të parë pas fitores së thellë në zgjedhjet e 25 qershorit, 74 deputetët e rinj të PS-së.

Mesazhin e pare, Rama e ka pasur per fitoren e thelle dhe te pandodhur me pare, por ka porositur deputetet, “ta mbajme mire vath ne vesh, une i pari per ate qe duhet bere”.

“Faleminderit 12 udheheqesve te qarqeve, morem rezulttet qe sipas meje me shme gjase nese ataq e u larguan nga ministroite nuk do ishin larguar. Faleminderit Gramozit, dhe nje per nje gjithe te tjereve qe drejtuan me fryme skuadre duke dhene shembullin e mire, te gjithe deputetev ete zgjehdur qe mbulon cdo zone me perkushtim dhe me aftesi”- tha Rama.

Sipas tij, kete here gjithe deputetet dhane kontribut te vyer dhe meritojne falenderime.

“Perpara eshte nje perpjete tejet sfiduese qe u kerkoje ta ngjsim te bashkuar duke e forcuar frymen e skuadres fituese, duke mbeshtetur e ndihmuar njeri-tjetrin”- tha Rama.

“Me skuadrën kombëtare të 25 qershorit për të hedhur bazat e bashkëqeverisjes me njerëzit për Shqipërinë që duam, duke nisur menjëherë një tur 30 ditor dëgjesash në të gjithë vendin”-shkruan Rama.

Në fokus të takimit mësohet se do të jenë shqetësimet e qytetarëve ndaj administratës publike dhe plani i Ramës për administratën.

Rama do u kërkojë deputetëve të rinj që të mbledhin të dhëna dhe më pas të vënë në dijeni për çdo shqetësim që ndodh në qarqe sa i takon problemeve brenda administratës.