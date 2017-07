Fatos Nano shfaqet sërish në publik pas mbështetjes për Ramën (FOTOT)

Ish-kryeministri dhe ish-kreu i PS, Fatos Nano shfaqet sërish para publikut shqiptar.

Mesditën e kësaj të diele, Nano është shfaqur në një restorant në Shkodër, i cili ndodhet pranë urës së Bunës.

Siç edhe duket qartë, Fatos Nano është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Xhoana dhe një tjetër person, i cili siç mëson Newsbomb.al është ulur në tryezën e çiftit Nano rreth 10 minuta pasi ata kanë rezervuar.

Megjithatë, i veshur sportiv dhe me një cigare në dorë po shijon një drekë në një restorant të njohur të zonës, ndërsa në takimet me miqtë e tij nuk mungon as Xhoana Nano.

Ish-kreu i PS u aktivizua publikisht në mbështetje të kryeministrit Rama pak para zgjedhjeve, përmes disa statuseve dhe mesazheve virtuale, lidhur me destinacionin që duhet të kishte “timoni” i kreut aktual të socialistëve.