Rama plan për shfarosjen e kanabisit: Ja pse kerkuam te huajt per Vettingun

Ndërsa është duke luftuar me strategji të re kultivimin e kanabisit, qeveria shqiptare duket se nuk ka një politike të qartë për të zëvendësuar të ardhurat financiare që prodhonte ky biznes i paligjshëm.

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për France 24 të mbajtur në zyrën e tij për emisionin “Talking Europe”, foli për situatën politike në vend, duke veçuar atë të reformës në drejtësi dhe të politikës së qeverisë për të luftuar kanabisin.

I pyetur për luftën ndaj kultivimit të kanabisit, Rama tha se ky fenomen është drejt zhdukjes dhe në përfundim të vitit 2017, kanabisi do t’i përkasë historisë

“Ka një kthesë në formë u-je për kanabisin. Ne kemi pasur një ulje dramatike, dhe kam besim se në fund të vitit kultivimi i kanabisit ka për të qenë histori”, – theksoi ai.

Por si do të zëvendësohet humbja financiare që sillte kanabisi?

Deri më tani, nga përgjigja që dha Rama, qeveria shqiptare duket se nuk ka një plan për të nxitur të tjera mënyra punësimi të ligjshme për qytetarët. Kryeministri u përgjigj duke thënë se shqiptarët nuk janë popull që po vdesin urie, dhe se të ardhurat vijnë nga emigrimi.

“

Ekonomikisht mund të jemi të dobët. Por nNuk është se jemi në një vend që po vdes urie, ne jemi të varfër sa vendet e tjera të rajonit. Ekonomia po rritet, ne jemi të bindur që mund të kalojmë në 5 % rritjen ekonomike vitet e ardhshme.

Këtë vit kemi pasur edhe shumë mbështetje nga emigrantët nga jashtë. Shqiptarët janë të varfër por jo aq të varfër saç mund të mendojë dikush duke parë shifrat”, u shpreh kryeministri.

Kreu i qeverisë sqaroi gjatë intervistës edhe nevojën e të huajve në procesin e vettingut, që do të bëjë rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në Shqipëri – tha Rama – ne kemi njohje me njëri-tjetrin, ndihemi si kushërinj. Dhe ndaj, na dusheshin njerëz që të mos kishin lidhje me ne.

Rama u shpreh optimist për hapjen e negociatave kur u tha se pret që të hapen brenda këtij viti, pasi Shqipëria ka bërë progres.

“Ne presim që bisedimet me BE të fillojnë këtë vit, nuk do të çuditesha edhe nëse nuk fillojnë. E rëndësishme është që të vazhdojmë në këtë drejtim me këtë vizion drejt BE. BE brenda vendeve anëtare të vjetra po vuan, ka një ndjesi sikur gjërat janë prishur tashmë. Pavarësisht se ka pasur shumë paqe në Ballkan ne jemi optimist, pasi e kemi parë luftën me sy, Europa për disa është vetëm financa, ndërsa për ne është projekti më i qëndrueshëm i paqes” tha ai.