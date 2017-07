Basha i rikthehet akuzave/Ja mesazhi i fundit…

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha duket se i është rikthyer akuzave në drejtim të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj dhe Kryeministrit Edi Rama, në lidhje me ndërtimin tek lulishja pranë parkut të autobuzëve në Tiranë. Edhe pse pritej një reagim i kreut demokrat në lidhje me zhvillimet brenda PD-së, pasi sot skadon edhe afati i depozitimit të kërkesave për përfshirjen në garën për postin e Kryetarit, Basha ka shmangur komentet mbi PD dhe i ëhstë rikthyer akuzave në drejtim të Ramës dhe Veliajt. Basha shprehet se Shqipëria po përjeton mungesën e dritave dhe ujit, pasi sipas tij, paratë publike u përdorën për të manipuluar votën me 25 qershorit.

Komenti i Lulzim Bashës

Lulishtja pranë parkut të autobuzave ishte një nga investimet e mia si kryebashkiak në shërbim të qytetarëve të një prej zonave më të populluara të Tiranës. Erjon Veliaj, vegël e bindur në duart e oligarkisë që sundon vendin, e shkatërroi këto ditë lulishten dhe lejoi betonizimin e saj në favor të Besnik Sulajt, klientit të rëndësishëm të Edi Ramës.

Qytetarëve të revoltuar ata iu përgjigjën dje me dhunën e policisë. Edhe më i rëndë qe dhunimi i të drejtave të qytetarëve nga mediat kryesore të vendit të kontrolluara nga oligarkia, të cilat e fshehën protestën dhe dhunën e policisë.

Ndërkohë, Shqipëria po përjeton këto ditë mungesë dritash dhe uji sepse paratë publike u përdorën për të manipuluar votën dhe jo për të blerë energji për njerëzit.

Pushteti oligarkik herët a vonë degjeneron në pushtet të dhunës dhe të errësirës. Përballja me të është sot sfida kryesore e opozitës dhe e të gjithë njerëzve të ndershëm për të ndalur rrënimin e qyteteve, të ekonomisë dhe të ardhmes tonë.