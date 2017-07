“Triada” e Parlamentit të ri, ja betejat “e përgjakshme” që do të shohin shqiptarët çdo të enjte!

Pa asnjë dyshim kuvendi është dhe do të mbetet vendi ku betejat mes politikanëve marrin një tjetër dimension, jo vetëm për shkak të “afrisë” së kundërshtarëve me njëri tjetrin, por edhe si pasojë e faktit se salla e kuvendit, është mejdani që mund të shohin të gjithë shqiptarët.

Konfigurimi i parlamentit të ri i cili hap siparin në shtator, do të jetë ndryshe nga gjithë të tjerët. Për herë të parë në këto vite, aula e parlamentit nuk do të zotërohet më nga dy individë, një “binom” që shqiptarët e kanë parë të përplasej çdo të enjte.

Fjala është sigurisht për kryeministrin Edi Rama dhe ish kryeministrin Sali Berisha.

Këtë shtator, panorama ndryshon krejtësisht dhe “Binomi”(dyshe) kthehet në “Triadë”(treshe).

A do të zëvendësohet “forca opozitare” e Berishës në parlament?

Pavarësisht se PD humbi zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit me një marzh mjaft të madh, Lulzim Basha mbetet ende në garë si kandidati që ka potencialisht, mundësitë më të mëdha për të qenë sërish në krye të selisë blu. Sido që të jetë i shkruar “fati” i ngjarjeve deri më 22 korrik, ku PD do të zgjedhë kryetarin e saj të ri, Lulzim Basha ka jo pak mbështetje brenda partisë, që të “ringjallet” sërish si kryetar nga hiri zgjedhjeve dhe zjarri i madh që kritikët e tij kanë lëshuar mbi të.

E nëse ndodh kështu në parlamentin e ardhshëm nuk do të kemi më vetëm ish liderin historik të demokratëve që bën oponencën dhe opozitën përkundër kryeministrit Rama dhe 74 mandateve të tij qeverisëse.

Në sallën e parlamentit Berisha do të “zëvendësohet” nga Lulzim Basha, i cili është tashmë deputet. Kjo do të thotë se çdo të enjte, shqiptarët do të shohin përplasjen mes kreut të maxhorancës dhe atij të opozitës. Një precedent i tillë ka vite që nuk ndodh, duke patur parasysh se Rama, ashtu si edhe Basha, nuk janë përballur ndonjëherë në parlamentin e Shqipërisë, shkruan gazetaexpress.

Por në shtatorin e ardhshëm, kësaj “pamundësie” i vjen fundi. Për 4 vite me rradhë, në parlament do të ketë betejë mes Ramës e Bashës dhe jo shtrëngim duarsh ashtu siç ndodhi në prill, pas arritjes së paktit mes të dyve.

Një grua, sjell pas shumë kohësh “Triadën” në parlament

Përveç nxehtësisë së frikshme dhe përplasjeve brenda selisë blu, në Tiranë ka ndodhur dhe një tjetër ndryshim, i cili pritet që të marrë formë zyrtare javën që vjen. Një grua do të drejtojë njërën ndër partitë më të mëdha politike në vend.

Fjala është për Lëvizjen Socialiste për Integrim, “frerët” e së cilës pritet t’i marrë Monika Kryemadhi. Të mërkurën vendoset zyrtarisht kryetari/ja e LSI-së dhe të gjitha gjasat janë që Kryemadhi të drejtojë këtë forcë politike për 4 vite, shkruan gazetaexpress.

Por Kryemadhi nuk do të jetë thjesht dhe vetëm kryetarja. LSI deklaroi pas zgjedhjeve (përmes Petrit Vasilit) se do të jetë opozita e vërtetë e Shqipërisë për katër vitet e ardhshme. Monika Kryemadhi opozitën e saj si kryetare e LSI-së, do ta bëjë në parlament, duke lënë mënjanë binomin Rama-Berisha.

Me të vjen në jetë “Triada”(treshja) e parlamentit që do të përfaqësojë shqiptarët për 4 vitet e ardhshme.

Përplasja nis ditën e parë… kur Berisha bëhet kryetar Kuvendi

Parlamenti i ri nis në mesin e muajit shtator dhe pritet që hapja e betimi i deputetëve të bëhet nga politikani më i vjetër në sallë… Sali Berisha. Që këtu do të nisë përlasja, pasi do të jetë interesante për t’u parë nëse Berisha do të pranojë këtë detyrë, që të jetë kryetari i kuvendit për një ditë./Gazeta Express