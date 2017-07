Astrit Patozi gati të shpallë kandidaturën për kreun e PD?

Astrit Patozi, deputeti i PD-së, që nuk u përfshi në listat e kandidatëve për deputet nga Lulzim Basha për zgjedhjet e 25 Qershorit, pritet të lajmërojë nga selia e partisë më të madhe opozitare përfshirjen në garën për postin e Kryetarit të PD-së.

Burime ende jo zyrtare bënë të ditur për 360grade.al se vendimi për tu përfshirë në garë pritet të bëhet publik në konferencën për shtyp të orës 18:00, nga i njëjti podium ku edhe Eduart Selami, shpalli kandidaturën për kreun e PD-së pak ditë më parë.

Patozi kishte deklaruar se do të hynte në garë nëse nuk do të kishte kandidatë të tjerë, madje paralajmëroi se do ta shpartallojë Lulzim Bashën.

Deri më tani grupimi anti-Basha në PD ku përfshihen disa nga ato që quhen senatorë të kësaj partie Jozefina Topalli, Astrit Patozi, Arben Imami, Genc Ruli, por edhe disa emra të promovuar pas zgjedhjes së Lulzim Bashës 4 vite më parë në krye të PD-së, janë bashkuar duke kërkuar largimin e tij nga posti i kreut të partisë më të madhe të opozitës. Ky grupim akuzon Bashën si përgjegjësin kryesor të humbjes së PD me një rezultat të thellë në zgjedhjet e 25 Qershorit, madje duke përdorur edhe parrullën “Basha ik”, e njëjta që përdorej nga PD përpara zgjedhjeve të 2005-ës kundër Fatos Nanos.

Ky grupim gjithashtu e ka konsideruar anti-statutor gjithë proçesin e hapjes së garës për zgjedhjet e brendshme në PD, për të cilat më datën 22 Korrik anëtarët e kësaj partie do të votojnë për të zgjedhur Kryetarin e ri. Gjithashtu Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Arben Ristani, ka deklaruar se proçesi duhet të jetë statutor, duke kundërshtuar faktin se kompetencat e Kryetarit nuk mund t’I kalohen Nënkryetarëve pa u mbledhur më parë Këshilli Kombëtar. Por, rregullat e shpallura publikisht nuk kanë ndryshuar, të paktën deri më sot, çka do të thotë se ose proçesi është konform statutit dhe gjithë debati rezulton fals mbi këtë pikë, ose ato mund të ndryshojnë në përputhje me kërkesat e kandidatëve në garë, gjë që duket e pamundur.

Afati për shpalljen e kandidatëve për garën për kreun e PD-së përfundon më 2 Korrik, çka do të thotë se përtej kësaj date, asnjë kandidat nuk mund të regjistrohet më në garë. Dhe nëse Patozi do të shpallë kandidaturën sot, atëherë ai do i bashkohet në garë dy kandidatëve të tjerë, Lulzim Basha dhe Eduart Selami, por edhe një anëtari të PD-së në Fier që ka shprehur dëshirën për t’u përfshirë në garë.