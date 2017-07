Ja urdhëri që pritet t’i japë Rama Kryebashkiakëve të PS për…

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar të gjithë deputetët e zgjedhur të PS më 25 Qershor, por edhe Kryebashkiakët socialistë për një takim që do të mbahet në godinën e Qeverisë në orën 11:00 të ditës së hënë. Në mesazhin drejtuar deputetëve dhe kryebashkiakëve, Rama ka kërkuar pjesëmarrje të plotë, duke paralajmëruar se asnjë justifikim nuk do të merret parasysh në rast të mospjesëmarrjes.

Takimi i thirrur nga Rama mësohet se do të ketë në qendër të vëmendjes situatën politike, por edhe konfigurimin e ri politik, pas zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit.

Burimet bëjnë të ditur se një nga pikat e rëndësishme në këtë takim është ajo me raportet që do të ketë PS me ish-aleatët e saj, LSI, FRD dhe PDIU. Për LSI-në, që konsiderohej nga Rama si aleat strategjik, por që gjatë fushatës u vendos në sulme të drejtpërdrejta, tashmë pozicioni dihet, do të jetënë opozitë, ndërsa për PDIU-në ende nuk ka një vendim, qoftë nga kjo parti ashtu edhe nga Partia Socialiste.

Në takimin e së hënës Rama pritet t’u kërkojë Kryebashkiakëve socialistë që të vijojnë bashkëpunimin me administratorët që i përkasin ish-aleatëve deri në fund të muajit korrik dhe më pas ato do të zëvendësohen nga përfaqësues të PS-së. Në këtë mënyrë duket se i gjithë pushteti vendor në bashkitë e majta do të drejtohet nga PS.

Burimet theksojnë se kjo ka të bëjë vetëm më Administratorët e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe jo me stafet e këtyre njësive që kanë përfituar statusin e nëpunësit civil.

Por ky udhëzim i Kryeministrit duket se bie ndesh me deklaratat publike të Kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj që një ditë më parë u shpreh në favor të bashkëpunimit në nivel lokal me partitë që ishin në aleancë me PS në zgjedhjet vendore të 2015, duke përmendur këtu LSI, PDIU dhe FRD.

Por nëse zbatohet ky urdhër i Kryeministrit, atëherë nuk përjashtohet mundësia që në shumë bashki të vendit, këshilltarët e PD dhe partive të tjera që dalin në opozitë të përbëjnë shumicat e reja në këshillat bashkiake, të cilat mund t’i shkaktojnë Kryebashkiakëve jo pak probleme, veçanërisht përsa i takon miratimit të buxheteve apo vendimmarrjeve të rëndësishme në këshillat bashkiakë.