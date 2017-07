Përplasja në PD, reagon Sekretari Organizativ/S’kemi luksin të përjashtojmë, fraksionet dhe rrymat duhet të…

Sekretari Organizativ i Partisë Demokratike Enno Bozdo i është bashkuar apelit të ish-Kryeministrit Sali Berisha për qetësi dhe bashkim, si rruga e vetme që do të ringrejë PD-në. Përmes një komenti në rrjetet sociale, Bozdo thotë se pas zgjedhjes së Kryetarit të PD-së, të gjitha rrymat dhe fraksionet në këtë parti duhet të ndjehen të përfaqësuara. Bozdo thotë se PD nuk ka luksin të përjashtojë, por duhet që çdo kandidat që hyn në garë të ketë si qëllim bashkimin.

Komenti i Enno Bozdos

Miq, duke ndjekur zhvillimet e diteve te fundit, kam qene dhe vazhdoj te jem i bindur se nuk kemi luksin te jemi te perçare ne kete situate. Bashkimi dhe jo perçarja, qetesia dhe jo konflikti i panevojshem, do te sjelle ringritjen tone te shpejte. Ne PD nuk eshte askush i tepert.

Ka shume mosbesim, plage qe vazhdon te na vrase ne menyre te pamerituar.

Ndersa perballe mbetet Edi Rama, me qeverine me skandaloze, me kriminale dhe me te korruptuar ne historine e Shqiperise. E kemi betejen me Ramen apo me veten?

Çelësi ne mendimin tim mbetet garantimi i zgjedhjeve te ndershme dhe te barabarta ne PD. Te gjitha debatet, ne mendimin tim, duhet te shuhen nqs keto zgjedhje garantohen dhe jepet garaci e plote per zbatimin e rregullave te barabarta per te gjithe.

Artikulli i meposhtem ofron nje platforme se si mund ti garantojme ato, ne menyre qe demokratet te zgjedhin liderin qe duan, por edhe te marrin pergjigjet e nevojshme per situaten.