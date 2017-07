Dokumenti/Ja si survejohej themeluesi i PD-së më 1993 nga SHIK i Gazidedes…

Ilir Kaduku, petagog në Fakultetin Ekonomik të Tiranës, një nga themeluesit e PD-së, ka publikuar një dokument me anë të të cilit tregohet sesi survejohej në vitin 1993 nga sherbimi sekret, i drejtuar nga Bashkim Gazidede. Përmes dokumentit tregohet biseda që Kaduku ka bërë me një efektiv policie, të cilit i thotë “unë i ngrita studentët në Dhjetor, unë do t’I ngre prapë kundër Qeverisë”. Biseda është raportuar më 25 Janar 1993, ndërsa ministri i Brendshëm i asaj kohe, Bashkim Kopliku i drejtonte informacionin Bashkim Gazidedes. Praktika duket tërësisht e ngjashme me atë të Sigurimit të Shtetit të viteve të diktaturës, edhe pse kishte dy vite nga momenti që hartohej ky dokument që regjimi ishte rrëzuar.