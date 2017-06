Deputeti i PD-së: Ministrat teknikë nuk arritën të ndalonin shitblerjen e votës

I ftuar në rubrikën ‘Opinion’ në ‘News24’, Sekretari për Aksionin Qytetar në PD dhe deputeti i ardhshëm, Ervin Salianji komentoi zgjedhjet e 25 qershorit dhe humbjen e thellë të PD.

Salianji tha se ministrat teknikë të propozuar nga PD si pjesë e marrëveshjes Rama-Basha të 18 majit nuk arritën të ndalonin shitblerjen e votës. Ai tha se në disa zona janë paguar edhe 200 euro për votë.

“Jemi në një proces dhe është evidente që ne kemi humbur. Dua të theksoj se ministrat teknikë nuk kishin kompetenca të gjera dhe nuk arritën të ndalonin shitblerjen e votës. Duhet t’i jepet fund problemit të imidimit të votës. Shitblerja e votës ishte një fenomen masiv. Në disa zona ka pasur edhe 200 euro për votë.

Në Tiranë është arrestuar një zonjë që fotografoi votën pasi donte tja tregonte atij që do i jepte lekët, por ky i fundit nuk është arrestuar. Në Korçë ka pasur dhunim të mbështetësve të PD dhe të gjitha janë me fakte. Në këto zgjedhje duhet të ishe bandit” –tha Salianji.

Ervin Salianji komentoi edhe pjesëmarrjen e ulët në votime, ku sipas tij përkrahësit e PD janë kërcënuar.

“Mendoj se rënia e numrit të përgjithshëm të votuesve të PD ka qenë për shkak të kërcënimeve ndaj përkrahësve të PD. Pra nëse do shkoni të votoni nuk do merrni legalizime dhe do hiqeni nga puna”-tha Salianji.

Salianji tha se ministrat teknikë nuk kishin kapacitetin e plotë për të vepruar, por vetëm mundësinë për rritjen e nivelit të kontrollit.

“Këto raste janë identifikuar para ditës së zgjedhjeve. Kjo nuk zgjidhet me task-forcë. Janë situata në të cilat këta njerëz janë drejtuar tek ne, na e kanë shpjeguar rastin. Unë kam patur telefonata korrekte me drejtuesit e policisë në Korçë.

Është bërë ndalimi i 4 personave. Ndërsa nga ana tjetër më kanë thënë që nuk kemi burimeve njerëzore për të mbuluar plotësisht këtë fenomen në të gjitha zonat. Nga ana jonë ka patur kallëzim për dy bashki në Korçë, por edhe për drejtues të administratës. Ne i kemi denoncuar rastet.