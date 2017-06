Rivali i Bashës në garën për Kryetar të PD/Duhet një analizë e drejtpërdrejtë brenda familjes politike

Eduart Selami, kandidati për postin e Kryetarit të PD-së, që garon deri më tani përballë Lulzim Bashës, përmes një mesazhi në rrjetet sociale shprehet se është për të ardhur keq që këtë forcë politike, koha e ka lënë pas. Selami vë theksin në analizën e drejtpërdrejtë, të sinqertë dhe të hapur që duhet të zhvillohet brenda familjes politike, duke shtuar se së pari duhen parë gjërat që na bashkojnë sesa ato që na ndajnë.

Komenti i Eduart Selamit

Eshtë për të ardhur keq që forcën e parë politike ku unë kam patur kënaqësinë të jem ndër themeluesit e saj, koha e ka lënë pas. Dhe këto zgjedhje treguan pikërisht këtë. Prandaj PD-ja dhe demokratët duhet të ecin me hapin e kohës dhe duhet t’i paraprijnë. Unë jam shumë i sigurt që kjo do të vijë, dhe ky do të jetë dhe kontributi im në këto zgjedhje për kryetar të PD-së..

Unë mendoj se këto janë periudha sa të vështira po aq të mbarsura me mundësi, për një reformim dhe rinovim të vonuar të PD-së, për ta ngritur atë aty ku janë vlerat më të mira të demokracisë dhe të partive politike bashkëkohore. Ajo çka është më kryesorja është një analizë e drejtpërdrejtë, e sinqertë, e hapur, brenda familjes politike, duke parë në radhë të parë gjërat që në bashkojnë se sa ato që na ndajnë”.