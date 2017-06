Julian Deda dhe Genc Ruli ironizojnë Bashën/Më 25 Qershor u lidhërua homoseksualizmi politik…

Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Julian Deda, dhe ish-ministri në Qeverinë Berisha, Genc Ruli, kanë ironizuar në rrjetet sociale, kreun demokrat, Lulzim Basha. Ruli dhe Deda janë ndër emrat që kërkojnë dorëheqjen e Lulzim Bashës, duke qenë pjesë e anëtarëve të forumeve drejtuese të PD-së që akuzojnë Bashën si shkaktarin e humbjes së kësaj partie në zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit.

Përmes komenteve në rrjetet sociale, ata ironizojnë marrëveshjen Rama-Basha të 18 Majit, ndërsa shkruajnë se ndërsa Angela Merkel ja arriti të martojë Ramën dhe Bashën dhe me dikë tjetër. Ironia mes të dyve për kreun e PD-së dhe kryeministri ka shkuar deri aty, saqë Genc Ruli shkruan se me zgjedhjet e fundit u ligjërua homoseksualizmi, ku liderët “liberalë” të sotëm kanë marrë përsipër misionin që ta kthejnë “albaninë” në kombin më homoseksual politikisht.

Për më tepër lexoni komentet mes Rulit e Dedës:

Genc Ruli: Merkel ja ariti te martoje Ramen me Bashen dhe me dike tjeter . Gjermanet kur ulin armet perdorin treshet.

Replika e Dedes: Dasem e madhe….hahaha

Genc Ruli: Dasem eshte ne gjermanine liberalo seksuale por ne ballkan kjo fryme gjermane do trondise themelet e shoqerive e te shteteve. Kte rralle jo me tanke por me pederasti politike

Julian Deda: Nese eshte keshtu….une votoj kunder.

Genc Ruli: Joooo pse homoseksualizmi eshte jo vetem fryme gjermane dhe evropiane por u ligjerua dhe me zgjedhjet e fundit tek ne. Skenderbeu qe konservator ndersa lideret e sotem arnaute jane ultra liberal. Ata kame mision ta kthejne albanine ne kombin me homoseksusl politikisht ku nuk ka dallim me mes femres e mashkullit , mes te djathtes e te majtes, mes hajdutit e te ndershmit.