Një tjetër demokrat shpall kandidaturën për kreun e PD!

Një anëtar i thjeshtë i Partisë Demokratike ka shpallur kandidaturën për kreun e selisë blu.

Pas Eduard Selamit, kandidaturën për të qenë kundërshtar i Lulzim Bashës e ka shpallur Astrit Sinanaj, anëtar i PD në qytetin e Fierit.

Pershendetje! Une anetari i PDSH u ve ne dijeni, se nga sot shpall kanditaturen time, per vendin e kryetarit. Shpresoj te jem i duhuri e te realizoj arritjen e qellimit te lindjes se kesaj force politike.

Ne se me besohet sherbimi i krytarit nga antarsia, zotohem, se do te propozoj te vendosim se bashku, si parim baze: partia jone, jo vetem te mos kerkoj u mari pushtet nga populli por ti a kthej atij edhe ,kur me mashtrime i rrembehet nga te tjere.

Per mua Demokracia eshte produkt i marredhenieve reciproke.

Ajo ka dhe do te ket si baze lirine dhe pushtetin e popullit si pron te tij dhe jo pervetesimin e tyre. Se bashku do te krijojm demokracine e kerkuar. Shpresoj e shume shpresoj qe te mirekuptohem e te bashkepunojm per arritje enderrimtare.- shkruan Astrit Sinanaj