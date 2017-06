Jozefina Topalli shpërthen ndaj Bashës: Do përballet me revoltën e demokratëve…

Ish-Kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli, e cila u la jashtë listave të kandidatëve të PD-së për zgjedhjet e 25 Qershorit, ka artikuluar akuza të forta dhe të ashpra ndaj Kryetarit të kësaj partie, Lulzim Basha. Topalli theksoi se Lulzim Basha tmerrohet nga forumet e partisë dhe nga e vërteta, ndërsa e paralajmëroi atë se do të përballet me revoltën e demokratëve që do të mbrojnë PD nga pengmarrësit.

“Nuk mjaftoi vetëm rezultati fatal në zgjedhjet e fundit, por situata po përshkallëzohet edhe më rëndë.

Lulzim Basha po i imponon PD një garë të rreme, anti-staturo, të papërgjegjshëm, po kërkon jo vetëm të mbajë peng partinë, por po shmang llogaridhënien dhe mbajtjen e përgjegjësive nga humbja katastrofike në zgjedhjet e 25 Qershorit.

Lulzim Basha mendon se mund të shndërrohet nga humbës në fitimtar përmes një gare të rreme, duke mbajtur një proçes të manipuluar. Por demokratët nuk do t’ia falin kurrë edhe sikur të shpallet fitues i garës së rreme që ka nisur me 100 %”, tha Topalli.

Ndërsa akuzoi Lulzim Bashën si një person me personalitet të glorifikuar të rremë, Topalli tha se ai është bashkëudhëtar dhe mik i orëve të vona të Edi Ramës, i cili donte të bëhej timonier, por Basha e donte aq shumë sa e bëri kondelier.

“Lulzim Basha nuk pranon sot barazi në garë, nuk pranon rregulla të drejta dhe të paanshme, nuk pranon konkurrentë të drejtëpërdrejtë idesh dhe ballafaqimesh.

Ai ka raportin më të vështirë me të vërtetën dhe personalitetin e tij.

Ne kërkojmë një garë të barabartë, rregulla të ndershme, konkurrencë të vërtetë, ballafaqim dhe debat, por Lulzim Basha ka frikë të përballet me forumet e PD-së dhe me të vërtetat.

Nuk mund të ketë garë pa rregulla të qarta.

Lulzim Basha duhet ta dijë se do të përballet me revoltën e demokratëve, dhe do ta kuptojë shumë shpejt se demokratët do të mbrojnë PD nga grabitësit”, theksoi Topalli.