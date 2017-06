Shpërthen dhëndrri i Berishës/Nis sulmin ndaj kritikëve: Boll me akuza në kafene…

Kreu i departamentit të Mjedisi në PD Jamarbër Malltezi ka reaguar ndaj kritikave të shumta që i janë adresuar Lulzim Bashës, pas humbjes së thellë në zgjedhjet e 25 qershorit. Dhëndri i Sali Berishës shkruan në profilin e tij në rrjetin social se humbja e PD-së ishte e pamerituar dhe padyshim e vjedhur. Por sërish, Malltezi pranon se ka patur gabime të rënda të lidershipit të PD-së në zgjedhjet e së dielës. Jamarbër Malltezi, duket se mban të njëjtin qëndrim si ish-Kryeministri Berisha, duke iu drejtuar kritikëve se replikat duhen bërë brenda forumeve të PD-së dhe jo nëpër kafene apo media. Malltezi ishte një nga firmëtarët e parë të kërkesës për dorëheqjen e Lulzim Bashës nga kreu i PD-së, por disa orë më vonë ndryshoi qëndrim.

Komenti i Jamarbër Malltezit

PD eshte krijuar nga studentet dhe intelektualet si parti e njerezve te LIRE nen moton “Liri – Demokraci!”.

Nuk u krijua per pushtet. A kemi mundesi qe gjithkush te thote lirshem dhe me respekt per njeri-tjetrin mendimet dhe qendrimet e tij? Dhe mire eshte qe mendimet tona t’i ndajme ne forumet e PD dhe jo neper media apo kafene.

Kemi njerez me bagazh te madh intelektual dhe me eksperience te madhe ne zgjedhje.

Duhet degjuar zeri i anetareve dhe te forumeve pasi ky rezultat ishte i pamerituar, i vjedhur padyshim, por kishte gabime te renda te PD dhe keto duhet t’i themi per te miren e PD dhe te Shqiperise.