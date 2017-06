A do të shpallë kandidaturën për kreun e PD-së, Jozefina Topalli…

Jozefina Topalli, ish-Kryeatare e Kuvendit dhe një nga kundërshtaret më të ashpra të kreut të PD-së, Lulzim Basha brenda kësaj partie, ka paralajmëruar një konferencë për shtyp në orën 14:00, të ditës së sotme. Topalli kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të Lulzim Bashës nga posti i Kryetarit të PD-së, pas zgjedhjeve të 25 Qershorit, ndërsa reagimi i ashpër ndoshta ka ardhur edhe nga fakti se Basha nuk përfshiu ish-Nënkryetaren e PD-së në listat e kandidatëve për deputet të zgjedhjeve të fundit parlamentare.

Nuk dihet nëse Topalli do të vijojë denoncimet e saj kundër Lulzim Bashës, apo do të ketë një risi në garën për postin e Kryetarit të PD-së, zgjedhje që do të mbahen më 22 Korrik përmes “parimit një anëtar, një votë”.

Përveç kreut të PD-së, Lulzim Basha, i cili ka ngrirë kompetencat duke ia kaluar dy Nënkryetarëve të partisë, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, në garën për postin e kreut të PD-së është regjistruar edhe Eduard Selami. Ndërkohë nga grupimi i kundërshtarëve të ashpër të Bashës deri më tani nuk ka asnjë zyrtarizim të ndonjë kandidature. Afati për regjistrimin e kandidatëve përfundon më datën 2 Korrik, çka do të thotë se këtij grupimi i mbeten edhe 48 orë kohë për t’u regjistruar ose jo.