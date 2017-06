Zgjedhjet në PD/Selami sfidon Bashën, takon dy drejtues të lartë të…

Eduard Selami tashmë është kandidati i zyrtarizuar për postin e Kryetarit të Partisë Demokratike, që do të garojë përballë Lulzim Bashës, i cili ka ngrirë funksionet e tij deri në zgjedhjet që do të mbahen më 22 Korrik. Tashmë kompetencat e Kryetarit të PD-së, referuar edhe një udhëzimi të vetë Bashës, i kanë kaluar Nënkryetarëve demokratë, Edi Paloka dhe Edmond Spaho. Ndërsa debatet mbi proçesin zgjedhor duket se kanë arritur pikën kulmore dhe kundërshtarët e Lulzim Bashës në PD kanë intensifikuar akuzat dhe sulmet, duket se Eduard Selami është i pashqetësuar nga kjo situatë. Ai ka vendosur të garojë përballë Bashës, madje duke u taluar edhe me drejtues të forcës më të madhe politike në vend. Sot Selami mësohet se ka konsumuar një kafe me Nënkryetarin Edmond Spaho si dhe me Sekretarin Organizativ të PD-së, Enno Bozdo. Ndoshta ky është një takim me miqsh, pa pasur në vëmendje zhvillimet në PD, por ndoshta kandidati për kreun e PD-së mund të ketë kërkuar garanci nga dy prej pikave kyçe në proçesin e organizimit të zgjedhjeve të brendshme për një proçes sa më të barabartë.