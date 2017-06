Qeveria Rama2/ A do të jetë kjo përbërja e kabinetit të ri qeveritar…

Me përfundimin e zgjedhjeve, nga të cilat rezultoi se Partia Socialiste do të ketë 74 deputetë, duke arritur të krijojë e vetme qeverinë apo të ketë timonin e vetme, sikundër është shprehur Kryeministri Edi Rama gjatë fushatës, duket se vëmendja do të përqëndrohet në krijimin e kabinetit të ri qeveritar.

Megjithëse ka ende kohë për Qeverinë Rama 2, për shkak se mandati i Kuvendit të ri nis më 9 shtator, kohë kur Edi Ramës do t’I duhet të paraqesë edhe kabinetin qeveritar, ka nisur qarkullimi i disa varianteve mbi përbërjen e kabinetit të ardhshëm qeveritar.

Sipas variantit më të fundit që qarkullon, rezulton se Qeveria mund të jetë një miksim mes emrave të njohur dhe panjohur, rikthim në qeveri të disa prej ish-ministrave socialistë në qeveritë e para 2005-ës, si dhe rikonfimim të disa prej ministrave aktualë socialistë.

Ajo që bie në sy sipas këtij varianti është fakti se mungon emrat e Sajmir Tahirit dhe Ilir Beqes, të njohur si dy nga bashkëpunëtorët dhe miqtë e ngushtë të Kryeministrit Edi Rama. Por gjithashtu mungon edhe pozicioni i zv.Kryeministrit, për të cilin Edi Rama mund të jetë ende në dilemë, ose mund të rikonfirmojë Niko Peleshin, i cili përgjatë 4 viteve (2013-2017) ka drejtuar mbi 90 % të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave. Gjithsesi ky mbetet një nga variantet që qarkullon dhe që mund të ndryshojë deri në ditët e fundit të paraqitjes së Kabinetit Qeveritar për votëbesim në Kuvend.

Kabineti qeveritar Rama2

Edi Rama – Kryeministër

Fatmir Xhafaj – Ministër i Brendshëm

Anastas Angjeli – Ministër i Financave

Arben Ahmetaj – Ministër i Ekonomisë

Damian Gjiknuri – Ministër i Transporteve

Ogerta Manastirliu – Ministre e Shëndetësisë

Olta Xhaçka – Ministre e Punëve të Jashtme

Ditmir Bushati – Ministër i Drejtësisë

Almira Xhembulla – Ministre e Mjedisit

Pandeli Majko – Ministër Shteti për Rajonin