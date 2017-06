Kryeministri Edi Rama vijon të postojë në rrjetet sociale pamje të Rilindjes Urbane, projekte të cilat duket se do të vazhdojnë edhe nga Qeveria e re që do të votëbesohet në Shtator, me nisjen e punimeve të Parlamentit të dalë nga zgjedhjet e 25 Qershorit.

Ashtu si edhe më parë, ndjekës të Kryeministrit Edi Rama kanë komentuar, ndërsa një prej komentuesve të tij e krahason Kreun e PS-së me një personazh të telenovelave turke. “Je Ertogruli i Shqipërisë”, i shkruan komentuesja Ramës.

Siç duket telenovelat nuk po shërbejnë më thjesht për të kaluar kohën, sidomos për shtëpiaket, por edhe për të bërë krahasime mes personazheve në to dhe politikanëve shqiptarë. Të paktën, sipas kësaj komentueseje, Kryeministri Rama i ngjan me Ertogrulin…