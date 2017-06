Tre anëtarë të Kryesisë së Bashës/Pas 22 Korrikut, vendi rrezikon të mbetet pa opozitë…

Tre anëtarë të Kryesisë së Partisë Demokratike, të cilët 3 ditë më parë ishin firmëtarë të një kërkesë për dorëheqjen e Lulzim Bashës nga posti i Kryetarit të PD-së dhe çeljen e garës për zgjedhjen e Kreut të ri të kësaj partie, japin parashikimin e tyre mbi atë që mund të ndodhë pas 22 Korrikut, datë kur do të zhvillohen zgjedhjet e brendshme në partinë më të madhe të opozitës.

Arben Skënderi, Endira Bushati dhe Leonard Olli kanë sqaruar publikisht akuzat dhe arsyet se përse hodhën firmën për largimin e Bashës nga PD. Të ftuar në emisionin “Debati në Channel One”, ata cilësojnë si rrezik kryesor që pas 22 korrikut Shqipëria mund të mbetet pa opozitë. Sipas tyre jo vetëm me marrëveshjen që bëri fshehtas me Edi Ramën, jo vetëm me humbjen skandaloze në zgjedhje por edhe me ngrirjen dhe garën për kryetar duke shkelur statutin e partisë Luzlim Basha po e çon vendin pa opozitë. Ja disa deklarata më të rëndësishme që ata bënë gjatë emisionit.

Arben Skënderi, anëtar i kryesisë së PD

“Kemi 4 vjet që shkelet statuti i PD. Kemi tre vjet që nuk është mbledhur asnjherë Këshilli Kombëtar dhe tani duke u shkelur të gjitha, madje edhe gara për kryetar dhe po shkelet sërish statuti. Çfarë është ky nxitim që të bëhen zgjedhje më 22 korrik? Kjo do të thotë se nuk do ketë garë dhe më e keqja vendi nuk do ketë opozitë”.

Endira Bushati, anëtarë e kryesisë së PD

“Ne të PD-së gjatë fushatës nuk kemi bërë fare opozitë kundër qeverisë. Ne kemi bërë opozitë vetëm kundër LSI-së. Më 22 korrik Lulzim Basha mund të jetë sërish kryetar, por nuk do ketë Partinë Demokratike me vete”.

Leonard Olli, kordinator, kryetar i këshilltarve të PD, Bashkia e Tiranës

“Të gjithë ata që më njohin e dinë mirë që nuk kemi kërkuar largimin e Lulzim Bashës për shkak të hatërmbetjeve pse nuk ishim pjesë e listave të kandidatëve për deputet. Ne kërkojmë që PD të reformohet dhe nuk ka lidhje as me amra të përveçëm e as me mua. Nëse vazhdojmë kështu rrezikojmë që vendi të mbetet pa opozitë”