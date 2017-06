Patozi: Nëse nuk ka kandidaturë tjetër unë do ta shpartalloj Lulzim Bashën

I ftuar në emision “Opinion” ish-deputeti demokrat Astrit Patozi ështën shprehur se nuk do të kandidoj për kreun e PD pasi do të mbështes një emër tjetër i cili do të jetë i duhuri për PD dhe ai nuk do ta rivalizojë atë përball Bashës. Po ashtu Patozi tha se gara ka nevojë për disa kushte dhe se Basha në shkelje të rëndë të statutit të PD-së, e hodhi në erë që ditën e parë procesin, pasi ai nuk i ka dhënë dorëheqjen.

Por Astrit Paztozi nuk e përjashtoi në mënyrë kategorike moskandidimin e tij, ai tha se nëse nuk del një emër tjetër përball Bashës do të dal ai vet. Patozi deklaroi se nëse do të dal përball Bashës do ta “shpartalloj” atë.

“Në rast se dikush tjetër nuk pranon të vihet në garë përball zotit Basha unë jam gati ta shpartalloj zotin Basha”