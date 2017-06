Petrit Vasili përmes një konference për mediat nga selia e LSI-së deklaroi dorëheqjen nga posti i Kryetarit të kësaj partie. Vendimi erdhi pas mbledhjes së Kryesisë së LSI-së, e cila analizoi situatën zgjedhore dhe paszgjedhore, por edhe momentin e ri historik të kësaj partie, duke qenë në opozitë. Vasili theksoi se i ka kërkuar Kryesisë së LSI dhe ka marrë mbështetjen e saj, për të drejtuar Grupin Parlamentar të kësaj force politike. Gjithashtu ai bëri të ditur propozimin për të kandiduar në postin e Kryetarit të LSI-së të Monika Kryemadhit, e cila mban pozicionin e zv.Kryetares së LSI. Konventa Zgjedhore e LSI-së do të mbahet më 5 korrik, ku pritet të miratohen propozimet e Petrit Vasilit të bëra në mbledhjen e Kryesisë.

Vasili theksoi se gjithashtu ka propozuar që Erisa Xhixho të jetë Nënkryetarja e ardhshme e LSI-së, ndërsa Luan Rama zv.Kryetar i LSI-së.

Për Petrit Vasilit, kryetarin në detyrë të LSI-së, shkak i këtij vendimi ka të bëjë me riorganizimin e LSI në opozitë.

“Kryesia e LSI-së morri në shqyrtim rezultatet e fundit të zgjedhjeve. Falenderoj 230 mijë votuesit e jashtëzakonshëm dhe misionarë të LSI, të cilët dhanë votën jo vetëm për të shënuar një rezultat tjetër të jashtëzakonshëm për LSI, që votuan me bindje të plotë për integritetin moral, për një Shqipëri më të mirë, por edhe votuan kundër strategjisë së frikësimit, krimit elektoral, task forcave bipartizane PS-PD, votuan kundër edhe tronditjes së bursave për shkak të miliona eurove që u derdhën për të blerë votat. LSI në opozitë nuk do të blihet dhe shitet, por do të përmbushë misionin e qytetarëve, duke qenë në interes të shqiptarëve dhe jo oligarkëve.

Gjithashtu Kryesia vendosi që faktorit ndërkombëtar t’I argumentohet me dëshmi konkrete, video, foto, strategjia e pashembullt për deformimin e votës, përmes bandave që u bënë njësh me Policinë e Shtetit.

Gjithashtu ne vlerësojmë se ky është një moment historik për ne, pasi qytetarët na kanë ngarkuar një detyrë shumë të madhe, për të qenë opozita e vërtetë dhe jo e kapur, për shkak se në 4 vite s’kemi pasur opozitë në Shqipëri.

Ndaj në funksion të organizimit të ri kam vendosur të paraqes dorëheqjen nga posti i Kryetarit të LSI, dhe i kam kërkuar Kryesisë së LSI të më mbështesë dhe më mbështeti për të qenë Kryetar i Grupit Parlamentar i LSI.

Po kështu i kam propozuar Kryesisë, që Monika Kryemadhi, e cila sot mban postin e zv.Kryetares së LSI të kandidojë për postin e Kryetarit, për shkak të kualitetit politik dhe organizativ që ajo ka dhe e reflekton si askush tjetër në politikën shqiptare. Monika Kryemadhi është një politikane aktive, që nuk ka qenë pjesë e asnjë kabineti qeveritar, madje njeh shumë mirë lidhjen mes qytetarit dhe politikës.

Po kështu kam propozuar që Nënkryetari Luan Rama të mbajë postin e zv.kryetarit të LSI-së, ndërsa Erisa Xhixho, të mbajë postin e Nënkryetares së LSI-së, pozicion që mbetet vakant për shkak të kalimit të Luan Ramës në pozicionin e ri”, tha Vasili.