Lajmi i fundit/Petrit Vasili jep dorëheqjen nga kreu i LSI, ja kush e zëvendëson…

Petrit Vasili dorëhiqet nga posti i Kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dorëheqja vjen pas rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 25 Qershorit, për të cilat LSI pretendoi për të dalë forcë e parë.

Por pas numërimit të votave, rezultoi se LSI u rendit e treta, me një rritje krahasuar me zgjedhjet e shkuara. Vasili ka pohuar se vendimi për dorëheqje synon t’i japë një hov të ri organizimit të LSI-së, e cila tashmë do të jetë në opozitë.

Ndërkohë të mërkurën do të mblidhet Konventa e LSI-së ku do të zgjidhet Kryetari i ri. Për postin e kreut të LSI do të kandidojë Monika Kryemadhi, ndërsa nuk përjashtohet përfshirja në garë edhe të një kandidature tjetër.