Përfundon mandati i 5 anëtarëve të Gjykatës së Lartë/Emrat

Pesë anëtarëve të Gjykatës së Lartë i përfundon mandati 9 vjeçar. Kjo përcaktohet në vendimin e Gjykatës së Lartë, pas mbledhjes së zhvilluar me Trupën e gjyqtarëve të kësaj gjykate. Gjyqtarëve që i ka mbaruar mandati janë Aleksandër Muskaj, Eveina Qirjako, Guxim Zenelaj, Arjana Fullani dhe Andi Çeliku.

Gjykata e Lartë, sipas nenit 1 të ligjit Nr. 8588, datë 15.3.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë” (ndryshuar me ligjin nr. 151/2013 dhe me ligjin nr. 177/2014), duhet të ketë në përbërje të saj 19 gjyqtarë. Aktualisht, prej kohësh kjo gjykatë funksionon me një përbërje prej 14 gjyqtarësh, 7 prej të cilëve u ka mbaruar aktualisht mandati.