Qytetari-Ramës: Timonin e more, por se mos ankohedh për Braçen, Majkon dhe Taulantin

Batutat e përdorura nga Kryeministri Edi Rama gjatë fushatës me timon e tepsi, duket se po përdoren nga qytetarët në drejtim të tij.

Kryeministri Edi Rama ka bere një urim të veçantë për mëngjes, ku ka zgjedhur video me rilindjen e Gjirokastrës. “Mirëmëngjes, dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë kolazh të disa prej thesareve të atyrës dhe të trashëgimisë sonë historike nga qarku i Gjirokastrës,” shkruan Rama në Facebook.

Por, në komentet e qytetarëve, vihet se re shumë prej tyre i kujtojnë se tani e ka timonin vetë dhe pas 4 vitesh nuk mund të ankohet më.

“Kërkove timonin ta kishe vetë, ta dhamë. Tani po hajde pas 4 vitesh dhe të thuash jo timonin ma lëvizte Pandi, marshin ma ulte Taulanti apo frenat i mbante Braçe, se do të heqim patentën”, shkruan qytetari në profilin zyrtar të Ramës.